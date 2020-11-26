Матвиенко: То, что там решается в кабинетах – это несправедливо. Только на поле

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения "сине-желтым" в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Я считаю, что все должно решаться по спортивному принципу. Только на поле. То, что там решается в кабинетах – это несправедливо", - заявил Матвиенко.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.