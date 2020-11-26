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Матвиенко: То, что там решается в кабинетах – это несправедливо. Только на поле

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

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Матвиенко: То, что там решается в кабинетах – это несправедливо. Только на поле
Новина українською

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения "сине-желтым" в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Я считаю, что все должно решаться по спортивному принципу. Только на поле. То, что там решается в кабинетах – это несправедливо", - заявил Матвиенко.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
26.11.2020 в 20:52
А ты донецкая бомжара забыл как донецкой Будке дали 3 очка без игры с Динамо когда ахметовские уроды готовили теракт в Мариуполе против Динамо Память коротка Мы вам еще 2014 год припомним
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 19:39
Як УАФ себе зарекомендувала, так УЕФА до них і відноситься. Вони варті одне одного.
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