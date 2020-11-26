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Матвиенко: То, что там решается в кабинетах – это несправедливо. Только на поле
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Защитник сборной Украины Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал решение УЕФА о
"Я считаю, что все должно решаться по спортивному принципу. Только на поле. То, что там решается в кабинетах – это несправедливо", - заявил Матвиенко.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
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