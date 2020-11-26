Мотивационная часть решения УЕФА о техпоражении сборной Украины поступит в УАФ до 30 ноября

Мотивационная часть решения дисциплинарного комитета УЕФА о присуждении сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций со Швейцарией должна поступить в УАФ до конца рабочей недели.

Максимум, насколько может задержаться этот процесс – понедельник, 30 ноября, сообщает ТК Футбол.

Чтобы подать апелляцию на данное решение, у УАФ будет 10 дней с момента получения официального документа.