Национальная сборная Украины
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Мотивационная часть решения УЕФА о техпоражении сборной Украины поступит в УАФ до 30 ноября
У УАФ будет 10 дней, чтобы подать апелляцию
Мотивационная часть решения дисциплинарного комитета УЕФА о
Максимум, насколько может задержаться этот процесс – понедельник, 30 ноября, сообщает ТК Футбол.
Чтобы подать апелляцию на данное решение, у УАФ будет 10 дней с момента получения официального документа.
Ранее УАФ заявляла, что
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Источник:ТК Футбол
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