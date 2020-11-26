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Национальная сборная Украины
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Мотивационная часть решения УЕФА о техпоражении сборной Украины поступит в УАФ до 30 ноября

Национальная сборная Украины
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У УАФ будет 10 дней, чтобы подать апелляцию

Мотивационная часть решения УЕФА о техпоражении сборной Украины поступит в УАФ до 30 ноября
Новина українською

Мотивационная часть решения дисциплинарного комитета УЕФА о присуждении сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций со Швейцарией должна поступить в УАФ до конца рабочей недели.

Максимум, насколько может задержаться этот процесс – понедельник, 30 ноября, сообщает ТК Футбол.

Чтобы подать апелляцию на данное решение, у УАФ будет 10 дней с момента получения официального документа.

Ранее УАФ заявляла, что оспорит данное решение УЕФА в спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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Источник:
ТК Футбол

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