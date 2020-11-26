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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Журналист: Павелко встретил решение УЕФА о поражении сборной на отдыхе в Египте

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Президент УАФ находится на отдыхе

Журналист: Павелко встретил решение УЕФА о поражении сборной на отдыхе в Египте
Новина українською

Украинский журналист Константин Андриюк сообщил о том, что пока в УЕФА шло разбирательство по матчу Лиги наций Швейцария – Украина, президент УАФ Андрей Павелко отдыхал в Египте.

"Промелькнула инфа, что Павелко встретил такое поражение своей сборной... на отдыхе! Проверил информацию, все правда!

Андрей Павелко сейчас на египетском курорте, в Шарм-эль-Шейхе!

Куда он вылетел, еще за четыре дня до решения УЕФА.

С теплого пляжа очевидно, такие новости воспринимаются значительно проще.

А вы ожидали, что за вашу сборную будет бороться в УЕФА, член ее исполкома и лоббировать там интересы своей команды?", - написал Андриюк в Фесбуке.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Андрей Павелко Константин Андриюк УАФ
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Комментарии (22)
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Ди (Киев)
26.11.2020 в 23:20
А кто сомневался...
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0
0
Динамист (Киев)
26.11.2020 в 22:52
вот гнида!!!!
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+4
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
26.11.2020 в 22:47
Ночами не спит всё за украинский футбол переживает, устал человек,хоть в Египте отдышаться.
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+2
0
миг-25 (киев)
26.11.2020 в 22:35
Молодец Вместе с Ахметом и Поросенком бабла срубил -поля типа построил а деньги уже стырил -бездельникам и придуркам типа Маркевича Гримма Записотского Блохина Протасова Беланова космические зарплаты назначил -а теперь гуляет по полной затягивая работу следственной комиссии в Раде по ВОРОВСТВУ в УАФ Жизнь удалась На кой ему та Украина и Сборная -Он к Ахметову в Бразилию сбежит от суда
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+5
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
26.11.2020 в 22:56
Нет в Украине таких судов чтоб чиновникам сбегать куда-то, на жаль конечно.
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+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
26.11.2020 в 22:23
Красавчик что тут сказать. Срубил бабла за слив сборной
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 22:07
Та срати йому на ту збірну і пофіг де він.
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+8
0
magnum power (БОМЖ)
26.11.2020 в 21:59
ничего необычного, - типичный украинский чиновник.
Ответить
+10
0
bokassalowara (Город)
26.11.2020 в 21:58
тю..а какая разница где новость встречать?) или зависть к чужому моск андрийюку выела))
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+1
-12
Golfik25 (Киев)
26.11.2020 в 22:23
Спроси у своей матери, чего ты у нее такой умственно отсталый.
Ответить
+4
0
Просто Квашин (Харьков)
26.11.2020 в 23:18
Он спрашивал,мать сказала,что ее трахнул пациент психушки,где она санитаркой работала...
0
0
avatar
hoy (Київ)
26.11.2020 в 21:56
Все завтра к федерации на Майдан
Ответить
+5
0
ВиктАн
26.11.2020 в 21:53
Тратит серебряники?
Ответить
+3
-1
bokassalowara (Город)
26.11.2020 в 21:59
та ты свои считай)) пойди вон купи себе колу, ну если хватит конечно на нее
Ответить
+1
-7
Rosanero (palermo)
26.11.2020 в 21:53
Ну дуже хочеться офіційної писульки від УЄФА,щось є таке віжчуття що нас чекає сюрпрайс і доля його лежить на праці цього пана.Чекаєм 30 листопада.
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+2
0
ВиктАн
26.11.2020 в 21:52
Если это правда, то павелко хуже предателя (Иуда сраная.)
Ответить
+7
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
26.11.2020 в 21:52
Он як переживає за український футбол, аж в Єгипет поїхав. Мабуть консультувався з серйозними юристами.
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+7
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 21:43
Ну й гнида...
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+7
-1
bokassalowara (Город)
26.11.2020 в 21:59
хто? тот кто кончил в твою мамашу наверно
Ответить
+1
-13
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Red_Cat (Салоники)
26.11.2020 в 22:55
это у тебя из личного опыта. это не вопрос. это утверждение.
0
0
Лекарь (село Дарница)
26.11.2020 в 21:35
Годный вброс! На кол его!!!
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+4
-1
yerik (Chernivtsi)
26.11.2020 в 21:33
Я ж говорил - бухает!...
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+2
0


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