Журналист: Павелко встретил решение УЕФА о поражении сборной на отдыхе в Египте

Украинский журналист Константин Андриюк сообщил о том, что пока в УЕФА шло разбирательство по матчу Лиги наций Швейцария – Украина , президент УАФ Андрей Павелко отдыхал в Египте.

"Промелькнула инфа, что Павелко встретил такое поражение своей сборной... на отдыхе! Проверил информацию, все правда!

Андрей Павелко сейчас на египетском курорте, в Шарм-эль-Шейхе!

Куда он вылетел, еще за четыре дня до решения УЕФА.

С теплого пляжа очевидно, такие новости воспринимаются значительно проще.

А вы ожидали, что за вашу сборную будет бороться в УЕФА, член ее исполкома и лоббировать там интересы своей команды?", - написал Андриюк в Фесбуке.