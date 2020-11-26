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Журналист: Павелко встретил решение УЕФА о поражении сборной на отдыхе в Египте
Президент УАФ находится на отдыхе
Украинский журналист Константин Андриюк сообщил о том, что пока в УЕФА шло
"Промелькнула инфа, что Павелко встретил такое поражение своей сборной... на отдыхе! Проверил информацию, все правда!
Андрей Павелко сейчас на египетском курорте, в Шарм-эль-Шейхе!
Куда он вылетел, еще за четыре дня до решения УЕФА.
С теплого пляжа очевидно, такие новости воспринимаются значительно проще.
А вы ожидали, что за вашу сборную будет бороться в УЕФА, член ее исполкома и лоббировать там интересы своей команды?", - написал Андриюк в Фесбуке.
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