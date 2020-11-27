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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Между Австрией и Перу

Украина опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА
Новина українською

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. В нем Украина после ноябрьских матчей против Польши (0:2) и Германии (1:3) занимает 24 место.

По сравнению с предыдущим рейтингом Украина опустилась на одну позицию и имеет 1528 баллов.

Среди представителей УЕФА сине-желтые на 16 месте.

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - 14 (1), Австрия - 23 (2), Северная Македония - 65 (0).

Соперники в Лиге наций-2020/2021 занимают следующие позиции: Испания - 6 (0), Германия - 13 (1), Швейцария - 16 (0).

Рейтинг ФИФА на 26.11.2020
1. Бельгия - 1780
2. Франция - 1755
3. Бразилия - 1743
4. Англия - 1670
5. Португалия - 1662
6. Испания - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Италия - 1625
...
23. Австрия - 1531
24. УКРАИНА - 1528
25. Перу - 1512

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В статье: Украина Австрия Швейцария УЕФА ФИФА Перу Рейтинг ФИФА
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Рейтинг ФІФА

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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.11.2020 в 13:43
Кстати, про команду Перу...Фанаты Реала и персональные фанаты Криштиано Роналду! Смотрите, конспектируйте этот рейтинг и никогда больше не фантазируйте на тему, что Андорра, Фареры или Литва в Европе, это как Перу в Южной Америке....
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абвгджз123
27.11.2020 в 13:42
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Siren05 (Мариуполь)
27.11.2020 в 12:15
Да после "заслуженного" ( засуженного? ) тяжёлого поражения от сборной Швейцарии наши "заслуженно" опустились в рейтинге. "Браво федерация!"
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