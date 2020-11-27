Украина опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Кстати, про команду Перу...Фанаты Реала и персональные фанаты Криштиано Роналду! Смотрите, конспектируйте этот рейтинг и никогда больше не фантазируйте на тему, что Андорра, Фареры или Литва в Европе, это как Перу в Южной Америке....