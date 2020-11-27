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Украина опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА
Между Австрией и Перу
ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. В нем Украина после ноябрьских матчей против Польши (0:2) и Германии (1:3) занимает 24 место.
По сравнению с предыдущим рейтингом Украина опустилась на одну позицию и имеет 1528 баллов.
Среди представителей УЕФА сине-желтые на 16 месте.
Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - 14 (1), Австрия - 23 (2), Северная Македония - 65 (0).
Соперники в Лиге наций-2020/2021 занимают следующие позиции: Испания - 6 (0), Германия - 13 (1), Швейцария - 16 (0).
Рейтинг ФИФА на 26.11.2020
1. Бельгия - 1780
2. Франция - 1755
3. Бразилия - 1743
4. Англия - 1670
5. Португалия - 1662
6. Испания - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Италия - 1625
...
23. Австрия - 1531
24. УКРАИНА - 1528
25. Перу - 1512
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