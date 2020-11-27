Денисов: Решение УЕФА - это в чистом виде дискриминация

Директор телеканалов "Футбол " Александр Денисов прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения "сине-желтым" в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Все это не вызывает никаких чувств, кроме негатива, неприятия и ощущения, что о нас просто вытерли ноги. Всем теперь известен лайфхак, как выиграть матч. Этот прецедент на блюдечке с голубой каёмочкой преподнёс УЕФА, влепив нам техническое поражение, которое мы точно не заслуживаем. Мы хотели играть в футбол и здесь для меня полный диссонанс, где здесь fair-play. Получается, что от государственных медицинских органов зависит если не всё, то как минимум победа в одном конкретном матче. Команда приезжает в другую страну, несколько тестов оказываются даже ошибочными. Тем не менее команду отправляют на карантин, требуя за 24 часа прислать другую команду.

У кого из сборных есть "другая" команда? Все это выглядит нелепо и глупо. Но мы теряем три очка, теряя место в зоне А, где остается Швейцария, которая не выиграла ни одного матча и которая не обыграла нас на футбольном поле. Она получила поздравительную открытку из УЕФА с победой над сборной Украины и продлением жизни в лиге А.

Сейчас существует множество различных версий. Одни считают, что имела место быть административная ошибка со стороны УАФ. Другие считают сырым нынешний регламент во время "ковида", третьи считают это заговором швейцарской стороны. Я бы назвал еще четвертый пункт: когда УЕФА говорит про "Respect" и "Equal Game", я никогда не верю и никогда не поверю в то, что также могли обойтись со сборной Испании или Германии. Я считаю, что это в чистом виде дискриминация.

Этой историей УЕФА подкладывает большую бомбу под всю дальнейшую историю с "ковидом". Мы понимаем, что "ковид" не закончится завтра, какие будут последствия. Но то, что это кейс нечистым на руку людям в определенной ситуации и мы можем получить огромное количество конфликтов и скандалов, когда мы забудем о футболе. Это еще история со Швейцарией, где нет никаких напряженных дипломатических отношений. Можно только представить, если бы вся эта ситуация была против России, а не Швейцарии. Был бы очевидный контекст, что это закулисная игра и регламент здесь не при чем", - сказал Денисов.