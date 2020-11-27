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Павелко: Соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нашей сборной
Президент УАФ надеется, что Лозанна все порешает
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал
- Как вы прокоменту ситуацию, которая произошла со сборной Украины?
- До 3 декабря в режиме видеоконференции будет проходить Исполком УЕФА, на котором я буду выносить вопрос о том, что регламент нужно усовершенствовать. В том числе, чтобы не было таких временных рамок для выездных матчей. Второе: медицинский протокол УЕФА не должен быть ниже протокола местного врача.
– На чем базируется ваш оптимизм перед Лозанной?
– Мой оптимизм базируется на юридической позиции, которую мы озвучим в день заседания. Также скажу, что я горжусь командой Андрея Шевченко и игроками сборной. Они навели шороху в европейском футболе. Теперь соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нашей сборной.
Мы помним дело Мораеса. Этот же апелляционный комитет УЕФА принял решение в нашу пользу. А теперь мы идем против этого комитета.
Это хорошая оценка нашей сборной. Это задел, чтобы на чемпионате Европы мы показали свой уровень.
– Есть дата для матча, если решение отменят?
– CAS не может назначить дату. Он может отменить или подтвердить решение. Если они отменят решение, то дальше будет решать УЕФА. Им придется выходить из ситуации и назначать дату матча. Теоретически даты такие существуют.
Я знаю позицию Чеферина. Он за футбол, и пытается вывести европейский футбол из сложной ситуации.
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