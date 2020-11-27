Павелко: Соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нашей сборной

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА , которое постановило засчитать Украине техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии (0:3).

- Как вы прокоменту ситуацию, которая произошла со сборной Украины?

- До 3 декабря в режиме видеоконференции будет проходить Исполком УЕФА, на котором я буду выносить вопрос о том, что регламент нужно усовершенствовать. В том числе, чтобы не было таких временных рамок для выездных матчей. Второе: медицинский протокол УЕФА не должен быть ниже протокола местного врача.

– На чем базируется ваш оптимизм перед Лозанной?

– Мой оптимизм базируется на юридической позиции, которую мы озвучим в день заседания. Также скажу, что я горжусь командой Андрея Шевченко и игроками сборной. Они навели шороху в европейском футболе. Теперь соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нашей сборной.

Мы помним дело Мораеса. Этот же апелляционный комитет УЕФА принял решение в нашу пользу. А теперь мы идем против этого комитета.

Это хорошая оценка нашей сборной. Это задел, чтобы на чемпионате Европы мы показали свой уровень.

– Есть дата для матча, если решение отменят?

– CAS не может назначить дату. Он может отменить или подтвердить решение. Если они отменят решение, то дальше будет решать УЕФА. Им придется выходить из ситуации и назначать дату матча. Теоретически даты такие существуют.

Я знаю позицию Чеферина. Он за футбол, и пытается вывести европейский футбол из сложной ситуации.