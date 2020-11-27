  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Павелко: Соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нашей сборной
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нашей сборной

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Президент УАФ надеется, что Лозанна все порешает

Павелко: Соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нашей сборной
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА, которое постановило засчитать Украине техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии (0:3).

- Как вы прокоменту ситуацию, которая произошла со сборной Украины?

- До 3 декабря в режиме видеоконференции будет проходить Исполком УЕФА, на котором я буду выносить вопрос о том, что регламент нужно усовершенствовать. В том числе, чтобы не было таких временных рамок для выездных матчей. Второе: медицинский протокол УЕФА не должен быть ниже протокола местного врача.

– На чем базируется ваш оптимизм перед Лозанной?

– Мой оптимизм базируется на юридической позиции, которую мы озвучим в день заседания. Также скажу, что я горжусь командой Андрея Шевченко и игроками сборной. Они навели шороху в европейском футболе. Теперь соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нашей сборной.

Мы помним дело Мораеса. Этот же апелляционный комитет УЕФА принял решение в нашу пользу. А теперь мы идем против этого комитета.

Это хорошая оценка нашей сборной. Это задел, чтобы на чемпионате Европы мы показали свой уровень.

– Есть дата для матча, если решение отменят?

– CAS не может назначить дату. Он может отменить или подтвердить решение. Если они отменят решение, то дальше будет решать УЕФА. Им придется выходить из ситуации и назначать дату матча. Теоретически даты такие существуют.

Я знаю позицию Чеферина. Он за футбол, и пытается вывести европейский футбол из сложной ситуации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария УЕФА Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ПетроФ (Луцьк)
27.11.2020 в 19:46
а скільки було пафосу коли його вибрали в якийсь комітет УЕФА, а тепер як теля на привязі крутиться і про щось мичить. Повторюсь, але Суркіс подібного сорому не допустив би. заніс на одну шубу чи на один чемодан з грошима більше ніж швейцарці і матч би відбуввся.
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
27.11.2020 в 19:18
Приехал с отдыха и решил себе цену набить? Подстилка ты слил сборную, Иуда.
Ответить
+2
0
axellience (Malaga)
27.11.2020 в 18:13
Он что не понимает, что выставляет себя и сборную посмешищем
Ответить
+1
0
Kristo (Львов)
27.11.2020 в 18:11
Проснулся и отметился?
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
27.11.2020 в 17:55
Нащо нам розповідати про змову та зраду? Краще розкажи, чому збірна, втративши власного лікаря, померлого від коронавірусу, так наплювацькі ставиться до правил безпеки та карантинних заходів?
Ответить
+4
0
yerik (Chernivtsi)
27.11.2020 в 17:40
Как обычно, ни о чем...
Ответить
+5
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...