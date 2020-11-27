Павелко: Присылать аматоров на матч национальных сборных - это унижение футбола

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА, которое постановило засчитать Украине техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии (0:3).

– Швейцарская сторона говорит о том, что Украина предприняла недостаточно действий, чтобы избежать технического поражения. О чем они?

– Ковид – сейчас главный вызов для всего европейского футбола. Мы принимали в УЕФА и мировом футболе все нормы, чтобы уберечь сам футбол от такого вызова. К сожалению, в каждой стране пытаются находить даты для переигровки, как это есть у нас во второй, первой лигах и УПЛ.

Но все же боязнь, опасность усугубления в Европе и мире может привести к смещению всех графиков проведения международных соревнования, приводит к тому, что решения принимают быстро, в одну сторону. Главное – продолжать соревнования. Команды, которые не смогли поучаствовать, должны понимать, что это вызов ковида и вызов времени.

– А что вы сделали по мнению оппонентов не так? Что такое вторая сборная, которую они хотели, чтобы привезла Украина?

– Это больше юридический аспект. Сборная должна была предоставить команду, если нет той команды. Это все вызовы времени и ковида. Но если в клубном футболе мы это понимаем, поскольку там в заявке есть несколько списков игроков, которые всегда готовы быть вызваны. ТО в сборных – другая позиция.

Все соревнования юношеских сборных были отменены в этом году под эгидой УЕФА, а клубные остаются и играют. В прецедентах УЕФА было не менее 48 часов. Есть клубный со "Слованом". У них было больше 48 часов, это был более реалистичный план. Хотя с футбольной точки зрения все понимают, что это унижение футбола присылать аматоров на матч национальных сборных.

Мы даже не будем это обсуждать. Необходимость доиграть турниры, чемпионаты подталкивает УЕФА к таким решениям быстрым. Мы будем отстаивать до конца интересы нашей сборной и страны. В КАС будет острая дискуссия, хоть он и находится в Швейцарии. Мы будем оппонировать швейцарским коллегам.

У нас очень много аргументов, это подтверждают наши юристы. Вы видели реакцию швейцарских журналистов и болельщиков на это решение. Для них самих было удивительно, как команда, ни разу не выигравшая в году, сохранила место в элитном дивизионе.

Это все к вопросу о том, может ли перебивать медицинский протокол УЕФА врач кантона, который решил ситуацию так. А в соседнем кантоне Базеле мог решить по-другому, отстранив и команду Швейцарии, где тоже были положительные тесты.

- Было ли предупреждение, что в кантоне особые условия, что сборная теоретически может попасть в ловушку?

– Предпосылок не было. Мы увидели с немецкой стороны полную поддержку и помощь в решении задач, чтобы матч прошел в рамках регламента УЕФА. Была помощь с дополнительными тестами в день игры, экспресс-тестами.

- Вы член исполкома УЕФА. Вам сложно давать открыто комментарии. В этой истории больше несовершенства регламента или дискриминации?

– 3 декабря будет проходить исполком УЕФА. Я буду выносить вопрос усовершенствования регламента, чтобы не было таких временных рамок для выездных матчей. Также чтобы медицинский протокол УЕФА не был ниже протокола местного врача. Необходимо подчеркивать главенствующую роль руководства УЕФА, а не специалистов на местах. Но сейчас ситуация сложная с коронавирусом.