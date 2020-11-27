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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Есть такое понятие, как fair play. Матч должен разрешаться на поле

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Очень тяжело

Шевченко: Есть такое понятие, как fair play. Матч должен разрешаться на поле
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" прокомментировал решение УЕФА присудить техническое поражение его команде за матч Лиги наций против Швейцарии.

"Нам очень тяжело. Есть такое понятие, как fair play. Матч должен разрешаться на поле. К сожалению, в той ситуации, в которой мы оказались, и решение, которое принято. Я не собираюсь его обсуждать, правильное оно или нет. Есть органы, которые должны заниматься этим.

Но я как бывший игрок, тренер национальной команды, футбольный человек, считаю, что такие матчи должны решаться на поле. Сборная Украины была готова к этому. Мы приехали тем составом, который могли сейчас представить из здоровых игроков.

У нас были негативные тесты у большинства игроков. Их было достаточно, чтобы провести матч", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария УЕФА
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (13)
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Просто Квашин (Харьков)
28.11.2020 в 01:27
Какой же ты тупой Пазик.... Коррумпированный кум заранее знаЛ результат, поэтому не поехал бороться за сборную (как член исполкома УЕФА) а дрыснул на отдых с одним из суддей женского пола, которая щимит ДИНАМО....
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0
0
Lohppavel
28.11.2020 в 00:57
А у павелка спрашивать шо там в египте или в лозанне
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+1
0
Lohppavel
28.11.2020 в 00:53
Шеве успехов. У павелко надеюсь есть вариант
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0
-1
Ol-g (Одесса)
28.11.2020 в 00:32
Медицинский протокол УЕФА не должен быть ниже протокола местного врача. Найдите спортивные акты, в которых говорится, что государство не доминирует, и это должны быть акты (регуляторные, практика), которые выше этого протокола УЕФА. тогда противоречие между такими актами и протоколом будет решаться в пользу таких более высоких по силе актов, а положение протокола о господствующем вмешательстве государства будет ничтожным, таким, которое не подлежит применению.
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0
-1
Lohppavel
28.11.2020 в 00:42
Да причем протоколы. Окажись на нашем месте Германия или И спания, то итог был бы совсем другой. А федерация футбола наша просто никчемы получающие бабло и издевающиеся над людьми в этот гребаний карантин
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
28.11.2020 в 01:01
конечно был бы итог другой. В сборных Испании и Германии нет 11 iнфицированных за 4е дня.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
28.11.2020 в 00:59
Павелко, это Вы? Тогда вам ликбез. В стране Швейцария приняты особые правила на время короны. И эти правила распространяются на всех находящихся на территории страны. При таком количестве инфицированных за столь короткий срок как это было в СБУ, местный минздрав счел нужным вмешаться. Похожая ситуация была в Германии, когда хлопнули одного мясного барона, когда у него на фабрике за неделютучу работников заболело
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+1
0
Lohppavel
28.11.2020 в 00:26
Из уаф можно было склепать ещё одну сборную.только вот капитан судя по всему свалил
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0
-1
миг-25 (киев)
28.11.2020 в 00:06
Это ты Андрюха- сын прапорщика с продовольственного склада лучше свои сопли навесь своему куму Павелке- за поражение Динамо от Будки не на футбольном поле когда донецкие уроды готовили в Мариуполе теракт в день матча Был легендой-а стал шестеркой у Ахмета Павелки Нарика и Пазика
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+2
0
Vitolo (Одесса)
27.11.2020 в 23:36
А что значит- разрешаться??? Шевченко- новый Кличко.
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0
-2
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
27.11.2020 в 23:49
Какой новый Кличко??? Шевченко адекватные интервью даёт ! И он поставил игру сборной , чего не было до этого у других тренеров !!!
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
28.11.2020 в 01:23
Итальянцы ставят игру !
0
0
Лекарь (село Дарница)
27.11.2020 в 23:21
Шева, я тебе верю. Но твой кум всё просрал!
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