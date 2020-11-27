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Шевченко: Есть такое понятие, как fair play. Матч должен разрешаться на поле
Очень тяжело
Главный тренер
"Нам очень тяжело. Есть такое понятие, как fair play. Матч должен разрешаться на поле. К сожалению, в той ситуации, в которой мы оказались, и решение, которое принято. Я не собираюсь его обсуждать, правильное оно или нет. Есть органы, которые должны заниматься этим.
Но я как бывший игрок, тренер национальной команды, футбольный человек, считаю, что такие матчи должны решаться на поле. Сборная Украины была готова к этому. Мы приехали тем составом, который могли сейчас представить из здоровых игроков.
У нас были негативные тесты у большинства игроков. Их было достаточно, чтобы провести матч", – сказал Шевченко.
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