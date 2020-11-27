Шевченко: Есть такое понятие, как fair play. Матч должен разрешаться на поле

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" прокомментировал решение УЕФА присудить техническое поражение его команде за матч Лиги наций против Швейцарии.

"Нам очень тяжело. Есть такое понятие, как fair play. Матч должен разрешаться на поле. К сожалению, в той ситуации, в которой мы оказались, и решение, которое принято. Я не собираюсь его обсуждать, правильное оно или нет. Есть органы, которые должны заниматься этим.

Но я как бывший игрок, тренер национальной команды, футбольный человек, считаю, что такие матчи должны решаться на поле. Сборная Украины была готова к этому. Мы приехали тем составом, который могли сейчас представить из здоровых игроков.

У нас были негативные тесты у большинства игроков. Их было достаточно, чтобы провести матч", – сказал Шевченко.