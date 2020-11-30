Денисов: Сейчас мы все должны быть на стороне защиты национальных интересов, на стороне сборной Украины

Директор телеканалов "Футбол " Александр Денисов прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украине в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Несправедливое, жестокое решение, по сути, это дискриминация сборной Украины. Вместо того, чтобы всеми силами во время ковида бороться за футбол, УЕФА убивает украинскую сборную, которая приехала и была готова сыграть теми игроками, которые есть и сыграть матч, условно говоря, при любой погоде. Мотивационную часть решения УЕФА о техническом поражении обещали прислать в УАФ еще в пятницу, но так и не прислали. Теперь ожидается, что документ ассоциация получит уже в понедельник. Дальше – Лозанна, что обещает президент украинской ассоциации Андрей Павелко, и говорит, что УАФ точно идет в суд. Украина будет судиться с УЕФА.

Можно ссылаться на то, что там имела место какая-то административная халатность со стороны УАФ, но здесь к такому мнению склоняются больше те, кому выгодно создать скандал вокруг ассоциации. Я бы на первое место в данной истории ставил интересы Украины и национальной сборной. Не может в данном случае ассоциация принимать какие-то решения, не имея похожих кейсов. Никаких подобных историй не было. Была ситуация со "Слованом" и сборной Норвегии, которая вообще не приехала на матч, потому что ее не выпустили. Здесь сборная была, оставалась и все решения приходилось принимать в кипятке, и, тем не менее, сборная была готова сыграть.

Сейчас мы все должны быть на стороне защиты национальных интересов, на стороне защиты сборной Украины. Очень хочу пожелать УАФ, чтобы тот опыт, в том числе и побед в Лозаннском суде, как это было в том числе и с Мораесом, помог каким-то образом это дело выиграть. Матч должен состояться. Я говорил и повторю: никакая сборная Англии, например, не была бы таким образом унижена. Это дискриминация. И все девизы, которые звучат про Equal Game, Respect и Fair Play, Апелляционный комитет УЕФА все это перечеркнул на наших глазах. Позор за это УЕФА", - сказал Денисов.