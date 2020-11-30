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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Денисов: Сейчас мы все должны быть на стороне защиты национальных интересов, на стороне сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Возвращаясь к вопросу о технаре от УЕФА

Денисов: Сейчас мы все должны быть на стороне защиты национальных интересов, на стороне сборной Украины
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол " Александр Денисов прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украине в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Несправедливое, жестокое решение, по сути, это дискриминация сборной Украины. Вместо того, чтобы всеми силами во время ковида бороться за футбол, УЕФА убивает украинскую сборную, которая приехала и была готова сыграть теми игроками, которые есть и сыграть матч, условно говоря, при любой погоде. Мотивационную часть решения УЕФА о техническом поражении обещали прислать в УАФ еще в пятницу, но так и не прислали. Теперь ожидается, что документ ассоциация получит уже в понедельник. Дальше – Лозанна, что обещает президент украинской ассоциации Андрей Павелко, и говорит, что УАФ точно идет в суд. Украина будет судиться с УЕФА.

Можно ссылаться на то, что там имела место какая-то административная халатность со стороны УАФ, но здесь к такому мнению склоняются больше те, кому выгодно создать скандал вокруг ассоциации. Я бы на первое место в данной истории ставил интересы Украины и национальной сборной. Не может в данном случае ассоциация принимать какие-то решения, не имея похожих кейсов. Никаких подобных историй не было. Была ситуация со "Слованом" и сборной Норвегии, которая вообще не приехала на матч, потому что ее не выпустили. Здесь сборная была, оставалась и все решения приходилось принимать в кипятке, и, тем не менее, сборная была готова сыграть.

Сейчас мы все должны быть на стороне защиты национальных интересов, на стороне защиты сборной Украины. Очень хочу пожелать УАФ, чтобы тот опыт, в том числе и побед в Лозаннском суде, как это было в том числе и с Мораесом, помог каким-то образом это дело выиграть. Матч должен состояться. Я говорил и повторю: никакая сборная Англии, например, не была бы таким образом унижена. Это дискриминация. И все девизы, которые звучат про Equal Game, Respect и Fair Play, Апелляционный комитет УЕФА все это перечеркнул на наших глазах. Позор за это УЕФА", - сказал Денисов.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Александр Денисов УАФ коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.11.2020 в 16:51
Я ще дивуюся, як це нам не впаяли дві баранки з Португалією та Люксембуром через мораеса? Так би ще можливо і фіналу Євро-2021 би не бачити.
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
30.11.2020 в 16:43
*...Можна посилатися на те, що там мала місце якась адміністративна халатність з боку УАФ...* ??? А більше нічого й не треба... Якраз через цю "халатність" (про яку всі чогось мовчать, але добре знають чи розуміють, що вона була) і нічого не світить; в Швейцарії ж не ідіоти, вони добре розуміють, що рішення УЄФА можна оскаржити, але напевно щось таке знають, що нам не доводять до широкого загалу, і за рахунок чого виграють в Лозанні...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.11.2020 в 16:43
Хто це, ми? Так будьте.
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storm_ua (Николаев)
30.11.2020 в 16:19
и как это нам поможет, если наши футбольные функционеры, полные нубы.
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