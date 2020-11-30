Генсек УАФ: Вторую команду Украины в Швейцарии было бы сложно назвать национальной сборной

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал решение УЕФА о присуждении техпоражения сборной Украины в несостоявшемся матче со Швейцарией (0:3).

"Мы допускали, но абсолютно не рассчитывали на такой результат. Мы выходили из того, что наша аргументация будет достаточно сильной. Как минимум, украинская команда сделала все, что было в её силах, чтобы матч состоялся 17 или 18 числа, в соответствии с медицинским протоколом УЕФА.

Их главный аргумент был в том, что украинская сторона должна была на следующий день обеспечить появление новой команды. Эту команду было бы сложно назвать национальной сборной. Кто бы не приехал, каких бы максимальных усилий мы не приложили, если бы эту команду вывел на поле не Андрей Шевченко, спортивная стоимость этого матча была бы нулевой или близкой к этому. Хотя это не аргумент, потому что мы до последнего старались все же выполнить требования, понимая, что спортивная стоимость этого поединка будет минимальной. Даже в тех условиях, в которые мы были поставлены.

100% команда должна была прибыть из Украины, не контактировать с составом, который был на то время в Люцерне, но, поскольку протокол УЕФА по матчам на выезде очень жесткий, обеспечить это было невозможно. С точки зрения того, что нужно было сдать тесты, пройти несколько процедур, обеспечить чартер, пересечение границы и так далее. Это все было невозможно сделать за 24 часа. Если бы мы имели 48 часов, мы бы справились.

Шансы у нас всегда есть, с учетом даже всей специфики - кто наши оппоненты, где находится спортивный арбитраж. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы доказать нашу правоту. Мы будем просить дать нам возможность решить вопрос на футбольном поле. Для нас будет принципиальным защитить наши интересы, украинского футбола и нашего государства", - сказал Записоцкий.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.