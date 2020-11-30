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Национальная сборная Украины

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Генсек УАФ: Вторую команду Украины в Швейцарии было бы сложно назвать национальной сборной

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В УАФ продолжают настаивать, что сделали все возможное

Генсек УАФ: Вторую команду Украины в Швейцарии было бы сложно назвать национальной сборной
Новина українською

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал решение УЕФА о присуждении техпоражения сборной Украины в несостоявшемся матче со Швейцарией (0:3).

"Мы допускали, но абсолютно не рассчитывали на такой результат. Мы выходили из того, что наша аргументация будет достаточно сильной. Как минимум, украинская команда сделала все, что было в её силах, чтобы матч состоялся 17 или 18 числа, в соответствии с медицинским протоколом УЕФА.

Их главный аргумент был в том, что украинская сторона должна была на следующий день обеспечить появление новой команды. Эту команду было бы сложно назвать национальной сборной. Кто бы не приехал, каких бы максимальных усилий мы не приложили, если бы эту команду вывел на поле не Андрей Шевченко, спортивная стоимость этого матча была бы нулевой или близкой к этому. Хотя это не аргумент, потому что мы до последнего старались все же выполнить требования, понимая, что спортивная стоимость этого поединка будет минимальной. Даже в тех условиях, в которые мы были поставлены.

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100% команда должна была прибыть из Украины, не контактировать с составом, который был на то время в Люцерне, но, поскольку протокол УЕФА по матчам на выезде очень жесткий, обеспечить это было невозможно. С точки зрения того, что нужно было сдать тесты, пройти несколько процедур, обеспечить чартер, пересечение границы и так далее. Это все было невозможно сделать за 24 часа. Если бы мы имели 48 часов, мы бы справились.

Шансы у нас всегда есть, с учетом даже всей специфики - кто наши оппоненты, где находится спортивный арбитраж. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы доказать нашу правоту. Мы будем просить дать нам возможность решить вопрос на футбольном поле. Для нас будет принципиальным защитить наши интересы, украинского футбола и нашего государства", - сказал Записоцкий.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Юрий Записоцкий УАФ коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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skopa (Харьков)
30.11.2020 в 17:54
Прямо Генсек..Бровями, малость, не вышел...
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
30.11.2020 в 18:19
Та все там нормально з бровами... от, з розумом ... і п***ить так гарно, складно, чуть, як не генсек... Скільки їх там в УАФ тих секів, генеральних і не дуже??? "забезпечити перетин кордону" ??? чисто, що пастор Шлаг на лижах в Швейцарію... *...Якби ми мали 48 годин, ми б упоралися...* Нові позитивні тести ви вже мали 16.11 коло 12 години - це навіть більше до вечора 18.11., ніж 48 годин, але для того треба було трохи мозгами пошевилити... а їх треба мати...
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 17:51
Утопия
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0
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alex.belogubko (одесса)
30.11.2020 в 17:27
не получиться подавайте все в отставку -за 24 часа наберём новых слуг футбола --да и Ротаня прихватите угробил лично молодёжку
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