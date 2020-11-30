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Цыганык: Не думаю, что у Украины есть шансы в Лозанне. Это все большая политика и большие деньги
Масонский заговор против сборной Украины
Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал решение УЕФА о
"Есть ли у Украины шансы в Лозанне? Я думаю, что нет!
Там не будет иметь значения некая юридическая составляющая. Лозанна поддержит УЕФА. Для Спортивного арбитражного суда имеет значение, чтобы была конструкция в решении УЕФА, чтобы там все было правильно.
Не зря швейцарские журналисты писали о странном поведении местной федерации, которая поселилась в одном кантоне, а играть было в другом.
Забей Рамос один из двух пенальти в матче, который Испания не выиграла, то все могло бы сложиться иначе. А так... Мы должны бы отправить любительскую команду какую-то, из какого села, которая готова была сыграть. Они бы вышли в футболках национальной сборной и этот матч был бы в реестре поединков национальных сборных. Мы могли смыть футболку национальной сборной ниже некуда. Вот это обижает.
Я возмущен ситуацией и тем, как повела себя УЕФА. Будем ждать суда в Лозанне, хотя я сомневаюсь, что там у нас есть хоть какие-то шансы, потому что это все большая политика и большие деньги, а УЕФА выгоднее, чтобы там была Швейцария", - сказал Цыганык.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
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