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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Цыганык: Не думаю, что у Украины есть шансы в Лозанне. Это все большая политика и большие деньги

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Масонский заговор против сборной Украины

Цыганык: Не думаю, что у Украины есть шансы в Лозанне. Это все большая политика и большие деньги
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в несостоявшемся матче со Швейцарией (0:3).

"Есть ли у Украины шансы в Лозанне? Я думаю, что нет!

Там не будет иметь значения некая юридическая составляющая. Лозанна поддержит УЕФА. Для Спортивного арбитражного суда имеет значение, чтобы была конструкция в решении УЕФА, чтобы там все было правильно.

Не зря швейцарские журналисты писали о странном поведении местной федерации, которая поселилась в одном кантоне, а играть было в другом.

Забей Рамос один из двух пенальти в матче, который Испания не выиграла, то все могло бы сложиться иначе. А так... Мы должны бы отправить любительскую команду какую-то, из какого села, которая готова была сыграть. Они бы вышли в футболках национальной сборной и этот матч был бы в реестре поединков национальных сборных. Мы могли смыть футболку национальной сборной ниже некуда. Вот это обижает.

Я возмущен ситуацией и тем, как повела себя УЕФА. Будем ждать суда в Лозанне, хотя я сомневаюсь, что там у нас есть хоть какие-то шансы, потому что это все большая политика и большие деньги, а УЕФА выгоднее, чтобы там была Швейцария", - сказал Цыганык.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА CAS Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 21:17
Прекращай думать, лузер!
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0
-2
amg333 (Kyiv )
30.11.2020 в 20:45
Суркис старший хоть вопросы решал в УЕФА,а павелка по курортам катается-подстилка ахметовская
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+3
-2
krakow (Херсон)
30.11.2020 в 20:36
Ахметовский какаду, вне себя. Суркисовский, не менее страшен в своем гневе.
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.11.2020 в 20:09
Чим більше в українському футболі буде таких не думаючи, тим меньше шансів. Павелко, вон, звалив в Єгипет і теж не думає. А треба і думати, і боротись за Україну у всіх інстанціях, а не тільки сраку у віп-ложах гріти.
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+3
-1


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