УАФ получила мотивационную часть решения УЕФА по матчу Швейцария - Украина

В понедельник 30 ноября УАФ получила мотивационную часть решения дисциплинарного комитета УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украине в матче Лиги наций с Швейцарией (0:3).

Как сообщает ТК Футбол, решение расписано на 17 страницах, в которых детально обозначено, почему УЕФА принял именно такое решение. В частности, речь идет и также о том, что УАФ должна была предвидеть возможность полной замены команды в случае необходимости после позитивных тестов в Германии.

На данный момент юристы УАФ изучают документацию. У Ассоциации есть десять дней, чтобы подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.