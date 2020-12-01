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Национальная сборная Украины

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УАФ получила мотивационную часть решения УЕФА по матчу Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Один из пунктов гласит, что УАФ должна была предвидеть возможность полной замены команды

УАФ получила мотивационную часть решения УЕФА по матчу Швейцария - Украина
Новина українською

В понедельник 30 ноября УАФ получила мотивационную часть решения дисциплинарного комитета УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украине в матче Лиги наций с Швейцарией (0:3).

Как сообщает ТК Футбол, решение расписано на 17 страницах, в которых детально обозначено, почему УЕФА принял именно такое решение. В частности, речь идет и также о том, что УАФ должна была предвидеть возможность полной замены команды в случае необходимости после позитивных тестов в Германии.

На данный момент юристы УАФ изучают документацию. У Ассоциации есть десять дней, чтобы подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА УАФ коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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tayler (Днепр)
01.12.2020 в 01:19
Надо сделать так, чтоб у Реала был хоть один заражённый и запретить им играть с шахтёром))
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Ol-g (Одесса)
01.12.2020 в 01:09
Возможное опровержение: или этот чрезмерное понимание предусмотрительности, или мочить протокол на основании неких актов, которым эти положения о предусмотрительности противоречат.
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ПетроФ (Луцьк)
01.12.2020 в 01:08
що то з чим то. Повинні передбачити? а нафіга, коли є достатня кількість футболістів які за протоколом УЕФА можуть грати?
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