Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ получила мотивационную часть решения УЕФА по матчу Швейцария - Украина
Один из пунктов гласит, что УАФ должна была предвидеть возможность полной замены команды
В понедельник 30 ноября УАФ получила мотивационную часть решения дисциплинарного комитета УЕФА о присуждении технического поражения
Как сообщает ТК Футбол, решение расписано на 17 страницах, в которых детально обозначено, почему УЕФА принял именно такое решение. В частности, речь идет и также о том, что УАФ должна была предвидеть возможность полной замены команды в случае необходимости после позитивных тестов в Германии.
На данный момент юристы УАФ изучают документацию. У Ассоциации есть десять дней, чтобы подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
Популярное сейчас
- Луческу больше не верит в Супрягу? О чём говорить после одиннадцатого тура УПЛ
- В Первой лиге начался антракт: Агробизнес - зимний чемпион. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Семь игроков Шахтера пропустят матч с Реалом
- Павелко: Присылать аматоров на матч национальных сборных - это унижение футбола
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
Новости по теме
- 20:01 Украинские Цыганык: Не думаю, что у Украины есть шансы в Лозанне. Это все большая политика и большие деньги
- 18:09 Украинские УЕФА объявил официальное решение по матчу Швейцария - Украина
- 08:13 Украинские Григорий Суркис: Если в мотивационной части не будет ничего нового, то решение УЕФА по поводу Украины безосновательное