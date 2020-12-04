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Стало известно, кто и как в Украине покажет ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
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Права на показ финальной части ЧМ будут принадлежать UA:Перший, сублецензию получат каналы Футбол

Стало известно, кто и как в Украине покажет ЧМ-2022
Новина українською

Директор ТК Футбол Александр Денисов рассказал, кто и как в Украине будет показывать ЧМ-2022 – финальный турнир и отборочные матчи сборной Украины.

"7 декабря состоится жеребьевка отбора на ЧМ-2022. Сборная Украины узнает своих соперников в квалификации к грядущему мундиалю. Жеребьевка будет показана на канале UA:Перший в 19:00. При этом сам отборочный цикл будет показывать канал Украина и телеканалы Футбол 1/2/3.

Почему так? Сама жеребьевка, как событие, принадлежит ФИФА. А права на грядущий чемпионат мира 2022 в Катаре будет принадлежать UA:Перший. Здесь безтендерная история. Есть компания EBU - это европейский вещательный союз. У них есть контракт с ФИФА, согласно которому они каждые 4 года транслируют чемпионат мира. Иногда сами, иногда находят партнеров. Поэтому в пакет прав входит жеребьевка квалификации.

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Кто и как покажет чемпионат мира 2022? Могу сказать, что между каналами Футбол 1/2/3, каналом Украина, самой компанией НТКУ и UA: Перший подписано соглашение о том, что сублицензия на ЧМ-2022 будет предоставлена именно нашей компании. Это произойдет в тот момент, когда права вступят в силу.

С марта начнется отборочный цикл за путевку в Катар. Весь отборочный цикл можно будет посмотреть на канале Украина и на телеканалах Футбол 1/2/3.

Этот пакет прав не включает лишь сборную. Это широкие права. Мы предоставим вам возможность смотреть матчи всех сборных", - сказал Денисов.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

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В статье: Украина ТК Футбол UA:Перший телепул
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Источник:
ТК Футбол

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