Александр Денисов рассказал, кто и как в Украине покажет Евро-2020

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал, кто и как будет показывать в Украине Евро-2020 .

"Все права на Евро-2020 принадлежат телеканалам Футбол 1/2/3 и телеканалу Украина. Мы планируем показать его в полном объеме, в том числе показать часть матчей в 4К. Это и матчи сборной Украины, и финал.

Как матчи будут распределяться? Часть матчей будет показана на телеканале Украина, часть - на канале Футбол. 24 игры покажет Украина, а 27 - в эксклюзиве на телеканале Футбол. Готовимся к этому турниру, пока еще рано конкретизировать планы, которые у нас есть на этот турнир. Но мы будем делать то же самое, что и на предыдущих этапах во время Евро-2016 и Евро-2012.

Будет масса сопутствующих программ, проектов. Как на самих телеканалах, так и на YouTube. Будет утреннее шоу, дневной матч-центр, Великий футбол. Эксклюзивного контента от УЕФА к Евро будет предоставлять очень много. Это особенно ценно с учетом того, выпустят ли вакцину и пустят ли болельщиков на стадионы. Это уже будет известно позже. Даже если вы окажетесь на диване, мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя на стадионе", - сказал Денисов.

Напомним, что Евро-2020 пройдет на полях Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины в своей группе сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.