Месть французам за 1:7? Справиться бы с финнами. Мнение редакции относительно жеребьевки отбора ЧМ-2022

Сегодня, седьмого декабря 2020-го года, были определены акценты для сборной Украины на 2021-й календарный год. Мы получили четырех соперников, с которыми придется оспаривать место на Чемпионате мира 2022 в Катаре.

Франция;

Украина;

Босния и Герцеговина;

Финляндия;

Казахстан.

Из пяти команд напрямую квалифицируется только одна – победитель группы. Вторая команда турнирной таблицы получит дополнительный шанс отобраться путем плей-офф. Какие шансы у сборной Украины сыграть осенью / зимой 2022-го на Мундиале? Кого стоит опасаться, а кого бояться – себя не уважать? Анализируют журналисты UA-Футбол.

Игорь Семйон. Результаты жеребьевки следует рассматривать с позиции того, в какой корзине находилась интересующая нас команда. Украина была во втором, а это, как-никак, элита. Поэтому получить в противники действующего чемпиона мира, команду, которая вышла в "финал четырех" текущей Лиги наций – факт неприятный. По сути, Франция – это самый сложный оппонент из всех возможных из первой корзины. Перца добавляет и то обстоятельство, что осенью мы проиграли французам 1:7 и воспоминания об этой неудаче на момент новой встречи с " Les Bleus" еще не выветрятся из подсознания. Пусть в том "товарняке" мы и играли далеким от оптимального составом.

Конечно, можно говорить о том, что в группе отбора к Евро-2020 с нами находился действующий чемпион Европы и он, в итоге, финишировал за спиной Украины. Но с французами, думаю, такой трюк не повторится. Первое место здесь забронировано. А за второе будут бороться не только Украина и Босния и Герцеговина (третья корзина), но и Финляндия.

Помню, как трудно против Суоми давались нам матчи в отборе на ЧМ-2018 (один из тех поединков смотрел вживую). А с тех пор финны достигли серьезного прогресса – теперь это задиристый середняк. С этой командой не так легко будет взять максимум. Босния и Герцеговина – сборная с несколькими яркими фигурами в составе (чего стоят только Джеко и Пьянич), хотя и без непоколебимого единства. Не сильнее Сербии, которую мы громили во Львове. Но сможет ли команда Шевченко повторить футбол такого же уровня? Вот в чем вопрос.

Ну а Казахстан нужно побеждать по определению.

Прогноз. Второе место сборной Украины. Но не удивлюсь, если финишируют третьими.

Георгий Грошев. Факт - в 2020-м году Украине не везет со жребием. Началось все с Лиги Чемпионов, где "Шахтеру" попалась группа смерти, а "Динамо" из двух первых корзин выпали "Барселона" и "Ювентус". Как оказалось позже, даже "Ференцварош" не настолько прост. Добить (в кавычках) нас решили ван дер Варт и де Росси, усложнив путь попадания на мундиаль в 2022-м году.

До начала жребия было известно, что лишь одна команда из группы попадет напрямую на Чемпионат мира, в то время как вторая отправится искать счастье через плей-офф. Из первой корзины нам сразу достались французы, которых опередить, уж простят меня оптимисты, невозможно. Ибо ресурсов там хватит выпустить четыре разных состава. Непросто будет и против Финляндии с Боснией, которых автор не хотел видеть в группе с "сине-желтыми". Соперники очень кусачие и легкой прогулки ждать не стоит. Придется доказывать уровень от матча к матчу.

Но самое большое опасение строится вокруг фигуры главного тренера. Сейчас неизвестно, будет ли Андрей Шевченко руководить сборной, или же с командой начнет работу другой специалист. Смена рулевого может стать непростым испытанием, но давайте будем верить в лучшее. Украина успела доказать свою профпригодность в играх с топами и точно даст бой в любой группе.

Прогноз: второе место и борьба в плей-офф.

Сергей Швец. Месть подают холодной! 1:7 еще долго будут ятрить душу, вот и будет шанс отомстить. Правда, в успешность реванша почти не верится. Даже если ситуация в мире выровняется, большинство из нас вакцинируется и мы забудем о пандемии. Разные весовые категории, у Франции, возникает ощущение, работает конвейер по поставке звезд континентального масштаба. У нас же это штучный товар, который мы производим крайне редко. И предпосылок, что ситуация резко изменится, пока не видно. Поэтому остается соревноваться с Финляндией и Боснией за второе место.

Опыт предыдущих кампаний (отбор на Евро и Лига Наций) демонстрирует, что мы уже переросли статус серого середняка, теперь нужно подтвердить, что мы в категории ближе к грандам. И основным соперником будет не Босния (Джеко же не молодеет, а наоборот подошел к завершающему этапу своей карьеры), а Финляндия, которая заслуженно получила путевку на континентальное первенство. Недаром же команда Канервы побеждала Францию ​​недавно в товарняке и давала бой Италии. Впрочем, есть и примеры разгромов от Польши и той же Боснии. В конце концов, если исключить возможность влияния посторонних факторов, кадровый выбор у нас все же больше, поэтому второе место в группе должно быть за Украиной.

Прогноз: второе место с 16 набранными очками.

Влад Петрушевский. Украине досталась группа, в рамках которой тяжело прогнозировать нечто крайне неочевидное, заумное и замысловатое для восприятия болельщика. Даже текущий уровень "сине-желтых" позволяет обыгрывать такие команды как Финляндия, Казахстан, Босния и Герцеговина. Андрей Шевченко, который наверняка покинет свою должность после ЕВРО, задал направление для проекта, выстроил фундамент, закрепил за украинцами определенный смелый стиль. Да, пространство для прогресса есть, так же как и отсутствие предпосылок для регресса даже с новым наставником. Тем более, большую часть текущего коллектива мы увидим потенциально и в Катаре.

Франция не нуждается в особом представлении, но нужно трезво оценивать свои шансы в очных встречах. Потерять очки с вышеуказанными оппонентами теоретически могут и "триколор", и "сине-желтые", однако нам все равно вряд ли стоит уповать на первое место в группе. Вторая позиция станет закономерным подтверждением амбиций Украины. Прыжок выше головы – это приятная аномалия, а вот финиш на любой другой позиции воспримут как провал.

Прогноз: второе место.

Александр Рыженко. Слова могут показаться банальными, но "желто-синие" должны занимать второе место в группе и шагать к плей-офф. Почему? Во-первых, больше половины игроков финской сборной играют в Скандинавии, где в марте чемпионаты только начинаются (но хотя бы на один гол легендарного для Суоми Теему Пукки в ворота Пятова / Бущана я все же уже сейчас готов поставить). Во-вторых, Босния вместе с Герцеговиной может гордиться, что у нее есть Джеко ("Рома"), Крунич ("Милан"), Пьянич ("Барса"), Гояк ("Торино"), но все они не игроки основы, а другие выступают в более посредственных чемпионатах. Разговоры о тяжелых матчах в Казахстане – классика, однако неясно, что сами казахи об этом думают, ведь они выиграли только один домашний поединок с семи последних. Францию ​​сознательно опускаю, ведь мы с ней недавно встречались и положительных эмоций этот результат не принес.

Прогнозировать стыки, которые состоятся только через полтора года, крайне сложно. Соперников из второй корзины можно назвать "проходными". Но еще неясно, в каком состоянии до тех игр подойдет наша сборная. Останутся ли Малиновский, Зинченко и Ярмоленко лишь на подхвате в своих клубах, что будет у нас с вратарской позицией, какой футбол будут показывать "Шахтер" и "Динамо"? Скорее склоняюсь к мысли, что будет вылет из плей-офф, чем мы его преодолеем на пути в Катар.