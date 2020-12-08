Маркевич: Задача не из простых, но мы должны выйти из группы

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал результат жеребьевки квалификации ЧМ-2022 , в результате которой сборной Украины в соперники достались Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.

"Могли выпасть и лучшие соперники. Босния и Герцеговина – непростая команда, Финляндия – тоже. О сборной Франции я вообще не говорю. Вылет в Казахстан: если спаренная игра, лететь туда и играть на искусственном поле – задача не из простых.

Тем не менее мы должны выйти из группы. Франция – явный фаворит, а мы претендуем на второе место. Сборной Украины нужно будет хорошо попотеть в этой группе. Могло быть и лучше с соперниками, но должно быть все нормально", — сказал Маркевич.

Напомним, что из группы команда, которая заняла первое место, выйдет на ЧМ напрямую, а обладатель второго места будет пробиваться на мундиаль через плей-офф.