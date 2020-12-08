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Маркевич: Задача не из простых, но мы должны выйти из группы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мирон Богданович прокомментировал жеребьевку отбора ЧМ-2022

Маркевич: Задача не из простых, но мы должны выйти из группы
Новина українською

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал результат жеребьевки квалификации ЧМ-2022, в результате которой сборной Украины в соперники достались Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.

"Могли выпасть и лучшие соперники. Босния и Герцеговина – непростая команда, Финляндия – тоже. О сборной Франции я вообще не говорю. Вылет в Казахстан: если спаренная игра, лететь туда и играть на искусственном поле – задача не из простых.

Тем не менее мы должны выйти из группы. Франция – явный фаворит, а мы претендуем на второе место. Сборной Украины нужно будет хорошо попотеть в этой группе. Могло быть и лучше с соперниками, но должно быть все нормально", — сказал Маркевич.

Напомним, что из группы команда, которая заняла первое место, выйдет на ЧМ напрямую, а обладатель второго места будет пробиваться на мундиаль через плей-офф.

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В статье: Мирон Маркевич Украина
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
08.12.2020 в 01:02
Куда выйти.? .. посс..ть.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
08.12.2020 в 00:10
Сначала со Швейцарией разберитесь, выходцы
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