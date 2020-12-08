Протасов: УАФ будет аккуратна в своих высказываниях на счет матча Швейцария - Украина

Вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал ситуацию с апелляцией УАФ в Спортивном суде Лозанны по матчу шестого тура Лиги наций Швейцария – Украина.

"Несмотря на тяжелый год, футбол жил, жив и живет дальше. В этой Лиге наций нам удалось провести два матча со зрителями – с Испанией и Германией. Думаю, наша сборная отлично проявила себя. Мы можем ей гордиться.

К сожалению, один матч был не сыгран, турнир не закончили. Мы со своей стороны сейчас сделаем все возможное, чтобы матч со Швейцарией состоялся на футбольном поле, поэтому идем в Спортивный суд Лозанны.

Мы будем аккуратны в своих высказываниях на этот счет. Точно могу сказать со стопроцентной гарантией, Украина не нарушила ни одного пункта медицинского протокола, чтобы была возможность лишить нас возможности выйти на матч со Швейцарией. Надеюсь, мы со сборной Швейцарии на поле решим, кто больше достоин остаться в Лиге А", - сказал Протасов.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины, после чего УЕФА присудил Украине техническое поражение. УАФ намерено обжаловать данное решение в Лозане.