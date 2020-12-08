  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Протасов: УАФ будет аккуратна в своих высказываниях на счет матча Швейцария - Украина
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Протасов: УАФ будет аккуратна в своих высказываниях на счет матча Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ассоциация не отказалась от идеи подать иск в Лозанну

Протасов: УАФ будет аккуратна в своих высказываниях на счет матча Швейцария - Украина
Новина українською

Вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал ситуацию с апелляцией УАФ в Спортивном суде Лозанны по матчу шестого тура Лиги наций Швейцария – Украина.

"Несмотря на тяжелый год, футбол жил, жив и живет дальше. В этой Лиге наций нам удалось провести два матча со зрителями – с Испанией и Германией. Думаю, наша сборная отлично проявила себя. Мы можем ей гордиться.

К сожалению, один матч был не сыгран, турнир не закончили. Мы со своей стороны сейчас сделаем все возможное, чтобы матч со Швейцарией состоялся на футбольном поле, поэтому идем в Спортивный суд Лозанны.

Мы будем аккуратны в своих высказываниях на этот счет. Точно могу сказать со стопроцентной гарантией, Украина не нарушила ни одного пункта медицинского протокола, чтобы была возможность лишить нас возможности выйти на матч со Швейцарией. Надеюсь, мы со сборной Швейцарии на поле решим, кто больше достоин остаться в Лиге А", - сказал Протасов.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины, после чего УЕФА присудил Украине техническое поражение. УАФ намерено обжаловать данное решение в Лозане.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария УЕФА Олег Протасов УАФ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...