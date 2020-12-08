Наставник сборной Финляндии пожаловался на результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2022

Результаты жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2022 прокомментировал главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва.

По итогам жеребьевки национальная сборная Украины попала в группу D. Ее соперниками стали команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Группа, конечно, жесткая. Но все равно - ту группу, которую хотелось бы, не сформируешь с помощью специальной кнопки. Уже в марте нас ждут тяжелые матчи, а еще надо учитывать будущий чемпионат Европы.

Все соперники - очень сложные. Даже Казахстан, наверное, даст бой - по крайней мере на своем поле. Конечно, мы хотим выйти на чемпионат мира, но путь сложный, и пройти его нужно без малейшей самоуверенности. Мы готовы играть и удивлять, ведь наша команда уже доказала, что может бросить вызов кому угодно, - добавляет Маркку в комментарии Футбольной ассоциации Финляндии.