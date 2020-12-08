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Зинченко разграничил одного и остальных соперников в отборе на ЧМ-2022
Результат жребия не впечатлил
Полузащитник национальной сборной
Франция - команда топ-уровня, к сожалению, результат жеребьевки не впечатлил.
По поводу других сборных я считаю, что нам все по силам, если мы покажем свою лучшую игру, все будет реально.
Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре, квалификация ЧМ-2022 начнется в марте 2021-го года.
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