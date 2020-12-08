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Зинченко разграничил одного и остальных соперников в отборе на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Результат жребия не впечатлил

Зинченко разграничил одного и остальных соперников в отборе на ЧМ-2022
Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал результаты жеребьевки отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Украина оказалась в группе D вместе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной, Казахстаном.

Франция - команда топ-уровня, к сожалению, результат жеребьевки не впечатлил.

По поводу других сборных я считаю, что нам все по силам, если мы покажем свою лучшую игру, все будет реально.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре, квалификация ЧМ-2022 начнется в марте 2021-го года.

Читайте такжеМесть французам за 1:7? Справиться бы с финнами. Мнение редакции относительно жеребьевки отбора ЧМ-2022
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В статье: Украина ЧМ-2022 Александр Зинченко отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (1)
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Pokeruga (Кропивницкий)
08.12.2020 в 08:33
Спасибо Зине, хоть разъяснил нам кто в группе фаворит ... а то так сразу простому болельщику и не разобрать.....
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