Зинченко разграничил одного и остальных соперников в отборе на ЧМ-2022

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал результаты жеребьевки отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Украина оказалась в группе D вместе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной, Казахстаном.

Франция - команда топ-уровня, к сожалению, результат жеребьевки не впечатлил. По поводу других сборных я считаю, что нам все по силам, если мы покажем свою лучшую игру, все будет реально.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре, квалификация ЧМ-2022 начнется в марте 2021-го года.