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Вратарь сборной Финляндии жалуется на жребий Боснии и Герцеговины и знает Украину

Национальная сборная Украины
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Как и французов

Вратарь сборной Финляндии жалуется на жребий Боснии и Герцеговины и знает Украину
Новина українською

Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецкий прокомментировал жеребьевку квалификации ЧМ-2022 - его команда попала в одну группу с Боснией и Герцеговиной, Казахстаном, Францией и Украиной.

Босния была самой худшей для нас командой из 4-й корзины. Нам не повезло. Франция и Украина для меня уже знакомы.

Сейчас мы дома играем на таком уровне, что любой соперник может пострадать. В любом случае гостям придется постараться.

Я не был в Казахстане. Наверное, и в других делах тоже не поеду туда, так что в воздухе витает какая-то экзотика. В этой группе будет сложно, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, - цитирует вратаря сайт Футбольной ассоциации финнов.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Казахстан Финляндия Лукаш Градецки
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