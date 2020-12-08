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Вратарь сборной Финляндии жалуется на жребий Боснии и Герцеговины и знает Украину
Как и французов
Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецкий прокомментировал жеребьевку квалификации ЧМ-2022 - его команда попала в одну группу с Боснией и Герцеговиной, Казахстаном, Францией и
Босния была самой худшей для нас командой из 4-й корзины. Нам не повезло. Франция и Украина для меня уже знакомы.
Сейчас мы дома играем на таком уровне, что любой соперник может пострадать. В любом случае гостям придется постараться.
Я не был в Казахстане. Наверное, и в других делах тоже не поеду туда, так что в воздухе витает какая-то экзотика. В этой группе будет сложно, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, - цитирует вратаря сайт Футбольной ассоциации финнов.
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