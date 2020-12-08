  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Оригинальная группа. Протасов подытожил жребий сборной Украины в отборе на ЧМ-2022
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оригинальная группа. Протасов подытожил жребий сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

4 соперники

Оригинальная группа. Протасов подытожил жребий сборной Украины в отборе на ЧМ-2022
Новина українською

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов прокомментировал жеребьевку отбора на ЧМ-2022. По ее итогам национальная сборная Украины попала в одну группу с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Не могу сказать, что нам выпала слишком сильная группа, но и слабой ее не назову. Интересная, оригинальная группа.

В ней есть чемпион мира - сборная Франции, а также другие команды, во встречах с ними мы должны показать тот футбол, к которому мы стремимся.

Я верю в нашу сборную, верю, что мы сможем выполнить задачу и завоевать путевку на чемпионат мира.

Читайте такжеПротасов: УАФ будет аккуратна в своих высказываниях на счет матча Швейцария - Украина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Олег Протасов УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...