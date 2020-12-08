Оригинальная группа. Протасов подытожил жребий сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов прокомментировал жеребьевку отбора на ЧМ-2022. По ее итогам национальная сборная Украины попала в одну группу с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Не могу сказать, что нам выпала слишком сильная группа, но и слабой ее не назову. Интересная, оригинальная группа.

В ней есть чемпион мира - сборная Франции, а также другие команды, во встречах с ними мы должны показать тот футбол, к которому мы стремимся.

Я верю в нашу сборную, верю, что мы сможем выполнить задачу и завоевать путевку на чемпионат мира.