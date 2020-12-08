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Вратарь сборной Боснии и Герцеговины убежден, что с победой над Украиной проблем не будет
И с финнами то же
Ибрахим Шехич, голкипер сборной Боснии и Герцеговины, высказался о жеребьевке квалификации ЧМ-2022.
Это сложная группа, мы хотели попасть в группу с Данией или Словакией. Но сыграем с чемпионами мира. Это будет интересный матч. Мы уже играли с сильными соперниками в Лиге Наций, поэтому готовы к этому. Я надеюсь, что с новым тренером мы соберем новую достойную команду и выйдем на чемпионат мира.
Мы знаем финнов, играли с ними и победили со счетом 4:1, могли забить им еще один гол. Мы также доминировали в ответном матче в Финляндии и могли добиться лучшего результата.
Я не помню, чтобы играл с Украиной. Соперники жесткие, но у нас такой уровень, что с этими командами мы справимся. А вот с Францией будет интересно. Мы должны отличаться тактически и нам должно везти. Надеюсь, мы будем готовы к этим противостояниям за счет анализа наших соперников, - цитирует Шехича Nova BH.
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