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Вратарь сборной Боснии и Герцеговины убежден, что с победой над Украиной проблем не будет

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

И с финнами то же

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины убежден, что с победой над Украиной проблем не будет
Новина українською

Ибрахим Шехич, голкипер сборной Боснии и Герцеговины, высказался о жеребьевке квалификации ЧМ-2022.

Это сложная группа, мы хотели попасть в группу с Данией или Словакией. Но сыграем с чемпионами мира. Это будет интересный матч. Мы уже играли с сильными соперниками в Лиге Наций, поэтому готовы к этому. Я надеюсь, что с новым тренером мы соберем новую достойную команду и выйдем на чемпионат мира.

Мы знаем финнов, играли с ними и победили со счетом 4:1, могли забить им еще один гол. Мы также доминировали в ответном матче в Финляндии и могли добиться лучшего результата.

Я не помню, чтобы играл с Украиной. Соперники жесткие, но у нас такой уровень, что с этими командами мы справимся. А вот с Францией будет интересно. Мы должны отличаться тактически и нам должно везти. Надеюсь, мы будем готовы к этим противостояниям за счет анализа наших соперников, - цитирует Шехича Nova BH.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина ЧМ-2022 отбор к ЧМ-2022 Ибрахим Шехич
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Комментарии (2)
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Андрей(Киев) (Киев)
08.12.2020 в 13:58
Ну не знаю как играть,а проигрывать сильным командам они научились.
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cooler0810 (Новая Каховка)
08.12.2020 в 13:23
Фантазёр!)
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