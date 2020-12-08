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Национальная сборная Украины

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Дидье Дешам о группе Украины: Франция является фаворитом

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хотя не знает, какова реальная сила сине-желтых

Дидье Дешам о группе Украины: Франция является фаворитом
Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от жеребьевки отбора на ЧМ-2022. Наставник французов назвал главного фаворита группы.

Мы будем проявлять уважение ко всем командам. Однако Франция является фаворитом и нам нужно сделать все необходимое на поле, чтобы пройти в финальную стадию Чемпионата мира 2022. Мы - фавориты на бумаге и это придется подтвердить на поле.

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У нас уже есть информация о некоторых командах. Даже если мы не встретимся с той же сборной Украины, что и этой осенью, когда у них были проблемы, связанные с COVID-19. Что касается Финляндии, то последний матч - плохие воспоминания [тогда чемпионы мира проиграли 0:2]. Мы найдем время, чтобы получить информацию, чтобы как можно больше информации о матчах, которые они сыграли в сентябре, октябре и ноябре.

Украина и Финляндия кажутся сильнее, чем Казахстан и Босния и Герцеговина. Через их место в корзинах во время жеребьевки. Хотя мы не встречались с основной командой Украины в октябре.

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В статье: Украина Франция Финляндия Дидье Дешам ЧМ-2022 отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (2)
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okolegko (Київ)
08.12.2020 в 15:37
Треба цим півням общипати хвіст та пообрізати крила, занадто самовпевнено вони себе почувають
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ts0y (Чернигов)
08.12.2020 в 16:08
нате вони и чемпіони світу, щоб почувати себе самовпевненими
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