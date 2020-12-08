Дидье Дешам о группе Украины: Франция является фаворитом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от жеребьевки отбора на ЧМ-2022. Наставник французов назвал главного фаворита группы.

Мы будем проявлять уважение ко всем командам. Однако Франция является фаворитом и нам нужно сделать все необходимое на поле, чтобы пройти в финальную стадию Чемпионата мира 2022. Мы - фавориты на бумаге и это придется подтвердить на поле.

У нас уже есть информация о некоторых командах. Даже если мы не встретимся с той же сборной Украины , что и этой осенью, когда у них были проблемы, связанные с COVID-19. Что касается Финляндии, то последний матч - плохие воспоминания [тогда чемпионы мира проиграли 0:2]. Мы найдем время, чтобы получить информацию, чтобы как можно больше информации о матчах, которые они сыграли в сентябре, октябре и ноябре.

Украина и Финляндия кажутся сильнее, чем Казахстан и Босния и Герцеговина. Через их место в корзинах во время жеребьевки. Хотя мы не встречались с основной командой Украины в октябре.