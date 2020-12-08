Кривцов: Группа у нас получилась неслабой, но надо играть со всеми

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал результат жеребьевки квалификации ЧМ-2022, в результате которой сборной Украины в соперники достались Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.

"Группа у нас получилась неслабой. Из третьей корзины выпала сильная Финляндия, Босния и Герцеговина - также сильная команда, которая имеет в составе топовых игроков. Да надо играть со всеми, и мы будем это делать, ведь перед нами стоит задача выхода на чемпионат мира", - сказал Кривцов.

Напомним, что из группы команда, которая заняла первое место, выйдет на ЧМ напрямую, а обладатель второго места будет пробиваться на мундиаль через плей-офф.