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Кривцов: Группа у нас получилась неслабой, но надо играть со всеми

Национальная сборная Украины
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Перед сборной стоит задача по выходу на ЧМ

Кривцов: Группа у нас получилась неслабой, но надо играть со всеми
Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал результат жеребьевки квалификации ЧМ-2022, в результате которой сборной Украины в соперники достались Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.

"Группа у нас получилась неслабой. Из третьей корзины выпала сильная Финляндия, Босния и Герцеговина - также сильная команда, которая имеет в составе топовых игроков. Да надо играть со всеми, и мы будем это делать, ведь перед нами стоит задача выхода на чемпионат мира", - сказал Кривцов.

Напомним, что из группы команда, которая заняла первое место, выйдет на ЧМ напрямую, а обладатель второго места будет пробиваться на мундиаль через плей-офф.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
УАФ

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