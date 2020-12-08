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Кривцов: Группа у нас получилась неслабой, но надо играть со всеми
Перед сборной стоит задача по выходу на ЧМ
Защитник
"Группа у нас получилась неслабой. Из третьей корзины выпала сильная Финляндия, Босния и Герцеговина - также сильная команда, которая имеет в составе топовых игроков. Да надо играть со всеми, и мы будем это делать, ведь перед нами стоит задача выхода на чемпионат мира", - сказал Кривцов.
Напомним, что из группы команда, которая заняла первое место, выйдет на ЧМ напрямую, а обладатель второго места будет пробиваться на мундиаль через плей-офф.
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