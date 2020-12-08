Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Календарь отбора ЧМ-2022. Начинаем с Францией, заканчиваем против Боснии и Герцеговины
Все матчи отбора пройдут в 2021 году
Стал известен календарь и время начала матчей
Все встречи пройдут в 2021 году.
24 марта
Франция – Украина (21.45)
28 марта
Украина – Финляндия (21.45)
31 марта
Украина – Казахстан (21.45)
1 сентября
Казахстан – Украина (17.00)
4 сентября
Украина – Франция (21.45)
9 октября
Финляндия – Украина (19.00)
12 октября
Украина – Босния и Герцеговина (21.45)
16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина (21.45)
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Комментарии (17)
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yerik (Chernivtsi)
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ПетроФ (Луцьк)
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yerik (Chernivtsi)
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ПетроФ (Луцьк)
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yerik (Chernivtsi)
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yerik (Chernivtsi)
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ПетроФ (Луцьк)
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yerik (Chernivtsi)
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yerik (Chernivtsi)
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scorpius (Ck)
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yerik (Chernivtsi)
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