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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Календарь отбора ЧМ-2022. Начинаем с Францией, заканчиваем против Боснии и Герцеговины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Все матчи отбора пройдут в 2021 году

Календарь отбора ЧМ-2022. Начинаем с Францией, заканчиваем против Боснии и Герцеговины
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Стал известен календарь и время начала матчей сборной Украины в группе D квалификации ЧМ-2022.

Все встречи пройдут в 2021 году.

24 марта

Франция – Украина (21.45)

28 марта

Украина – Финляндия (21.45)

31 марта

Украина – Казахстан (21.45)

1 сентября

Казахстан – Украина (17.00)

4 сентября

Украина – Франция (21.45)

9 октября

Финляндия – Украина (19.00)

12 октября

Украина – Босния и Герцеговина (21.45)

16 ноября

Босния и Герцеговина – Украина (21.45)

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В статье: Украина
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Комментарии (17)
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yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 22:15
Пропускаем предпоследний тур
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ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 22:10
починаємо на виїзді в березні з хвранцузами, уже не камільфо. Дальше з ними граємо вдома після вояжу в Казахстан. зовсім погано((
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0
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yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 22:12
Я думаю, спарка фрн-казах лучше, чем какя-либо другая типа фрн-босн или босн-фин
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0
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ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 22:13
не підміняй. адже є спарка казахстан ( в чотра на кулічках)- франція
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yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 22:17
Пусть будет каз-фран. Это сути особо не меняет
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yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 22:20
Кроме этого мы после фран пропускаем тур. Это вообще чуть ли не идеальный вариант. Все два матча из трех туров. Могло быть, к примеру фран- босн-фин.
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ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 22:07
календар не дуже((
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yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 22:10
Плохо, если последний тур пропускать.
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0
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yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 22:06
Но, я так понимаю, последний или предпоследний тур мы пропускаем. Это не очень хорошо.
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0
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scorpius (Ck)
08.12.2020 в 22:04
А вообще, то удивляют такие календари от уефа, где надо играть по 2 подряд матча с одной и той же сборной.
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yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 22:09
Наверное, связано с тем, что французы должны пропускать два тура в октября, а финны и мы последний тур должны играть на выезде... Это только лишь догадки...
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scorpius (Ck)
08.12.2020 в 22:01
Это редакЦия тупит или я чего- то не понял - "Начинаем дома с Францией", а первая игра у них в гостях.
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0
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Лекарь (село Дарница)
08.12.2020 в 22:05
Рэдакцыя тупит не па децки. Всё, как обычно.
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0
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yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 22:07
Тупит...
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0
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scorpius (Ck)
08.12.2020 в 22:12
Исправились
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0
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yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 22:00
Не самый худший календарь...
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yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 21:59
На одной из веток я так и предполагал (в конце на выезде с французами или боснийцами).
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