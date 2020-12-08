Федецкий: Сейчас даже Сан-Марино и Лихтенштейн умеют более-менее нормально играть в футбол

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался по поводу жеребьевки квалификации чемпионата мира-2022, по итогам которой "желто-синим" предстоит сыграть с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной, а также Казахстаном.

"Нам всегда везет со жребием, так скажем. Группа довольно непростая. Думаю, не нужно придавать особое значение матчу с французами, когда мы проиграли 1:7. Это был товарищеский матч. Тогда многие ключевые футболисты не играли. В отборе к мундиалю будут совсем другие матчи. Уверен, будет проведен глубокий анализ этой товарищеской встречи.

И также другие соперники тоже непростые. Та же Финляндия – такая себе темная лошадка. Босния тоже неуступчивая команда. С Казахстаном также просто не будет, так как, по моему мнению, эта сборная только прогрессирует.

Финляндия обыграла в спарринге Францию (0:2)? Поверьте, не просто так. Сейчас любая сборная, даже Сан-Марино и Лихтенштейн, умеют более-менее нормально играть в футбол.

Нашей сборной будет довольно непросто. И уже все говорят, что Франция - явный фаворит нашей группы. А за путевку в плей-офф сборной Украины придется немного попотеть. И хотя Франция - фаворит, надо до конца бороться. У нас сборная сейчас тоже достаточно сильна. А у французов, что ни игрок, то звезда мирового уровня. Побить класс можно только дисциплиной, самоотдачей и характером. За счет этого наши ребята где-то и должны поймать французов.

Мои самые яркие воспоминания о матчах с французами? Это, конечно, победа в Киеве над Францией осенью 2013-го в плей-офф отбора к ЧМ-2014. Мы победили тогда в Киеве 2:0 и сделали такой неплохой гандикап в два мяча. Но в Париж мы летели с мыслью, что на выезде нам обязательно нужно забивать, чтоб выйти на чемпионат мира. Но нам не удалось этого сделать. Тогда у футболистов сборной Украины был серьезный график и, возможно, день-два восстановления нам бы помогли. Но случилось как случилось. Конечно было неприятно, потому что имели неплохой шанс. Но это футбол, такое случается. Французы на второй матч обновили половину состава, выпустили более свежих игроков. Конечно мы хотели пройти французов. Но, возможно, где-то из-за того, что не хватило сил, мы не попали на мундиаль", - сказал Федецкий.