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У сборных Украины и Швейцарии окна для спаррингов в 2021 приходятся на разное время
Переигровка матча Лиги наций под вопросом
УЕФА опубликовал расписание матчей квалификации
Согласно календарю, у сборных Украины и Швейцарии паузы для товарищеских матчей выпали в разное время.
Украинцы будут пропускать 6-й и 9-й игровые дни отбора ЧМ-2022, который пройдут 7-8 сентября и 11-13 ноября соответственно.
Швейцарцы же будут отдыхать 30-31 марта и 1-2 сентября – в 3-м и 4-м турах.
Напомним, что поединок Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
По итогам разбирательства, УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3.
УАФ готовит апелляцию на данное решение, при этом Ассоциация упоминала одним из вариантов решения этого вопроса проведение матча во время паузы на товарищеские матчи национальных команд в 2021 году.
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