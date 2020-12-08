  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. У сборных Украины и Швейцарии окна для спаррингов в 2021 приходятся на разное время
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У сборных Украины и Швейцарии окна для спаррингов в 2021 приходятся на разное время

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Переигровка матча Лиги наций под вопросом

У сборных Украины и Швейцарии окна для спаррингов в 2021 приходятся на разное время
Новина українською

УЕФА опубликовал расписание матчей квалификации ЧМ-2022.

Согласно календарю, у сборных Украины и Швейцарии паузы для товарищеских матчей выпали в разное время.

Украинцы будут пропускать 6-й и 9-й игровые дни отбора ЧМ-2022, который пройдут 7-8 сентября и 11-13 ноября соответственно.

Читайте такжеУАФ и УЕФА пока что не публикуют мотивационную часть решения по матчу Швейцария - Украина

Швейцарцы же будут отдыхать 30-31 марта и 1-2 сентября – в 3-м и 4-м турах.

Напомним, что поединок Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

По итогам разбирательства, УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3.

УАФ готовит апелляцию на данное решение, при этом Ассоциация упоминала одним из вариантов решения этого вопроса проведение матча во время паузы на товарищеские матчи национальных команд в 2021 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария УЕФА УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
09.12.2020 в 00:09
готовтесь к смене слуг футбола --зачем кормить бездельников--2 сборные это много --1 утопили бездельники --2 физрук Ротань и всем всё подходит --жалко игроков и тренера Петракова который сделал их ЧМ
Ответить
0
0
yerik (Chernivtsi)
09.12.2020 в 00:07
31 мая — 8 июня 2021: контрольные матчи сборных в рамках подготовки к Евро-2020
Ответить
0
0
yerik (Chernivtsi)
09.12.2020 в 00:07
Этот период единственный, куда могли бы вставить переигровку. Но... ее не будет.
Ответить
0
0
Mark.24 (Киев)
08.12.2020 в 23:52
Да раздувают пустые новости..Держат в тонусе!!! А попи.з..ть
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2020 в 23:47
Було би бажання...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...