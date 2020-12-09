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Официально: УАФ обжаловала решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Речь идет о решении УЕФА по матчу Швейцария - Украина

Официально: УАФ обжаловала решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне
Новина українською

Украинская ассоциация футбола подала в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА по отмененого матча Лиги наций Швейцария - Украина, который должен состояться 17 ноября.

На прошлой неделе УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть этого решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.

"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела", - отметил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

С целью максимальной защиты интересов сборной Украины в Спортивном арбитражном суде Лозанны, для подготовки заявления об апелляции Украинская ассоциация футбола, кроме юристов УАФ, привлекла специалистов в области спортивного права лучших юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества нашей страны Ассоциации юристов Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА CAS УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
09.12.2020 в 19:01
"С целью максимальной защиты интересов сборной Украины в Спортивном арбитражном суде Лозанны, для подготовки заявления об апелляции Украинская ассоциация футбола, кроме юристов УАФ, привлекла специалистов в области спортивного права лучших юридических компаний Испании и ШВЕЙЦАРИИ" - привлечение последних это сильно
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Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 19:01
Ну-с, поглядим...
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