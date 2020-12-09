Официально: УАФ обжаловала решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне

Украинская ассоциация футбола подала в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА по отмененого матча Лиги наций Швейцария - Украина, который должен состояться 17 ноября.

На прошлой неделе УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть этого решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.

"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела", - отметил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

С целью максимальной защиты интересов сборной Украины в Спортивном арбитражном суде Лозанны, для подготовки заявления об апелляции Украинская ассоциация футбола, кроме юристов УАФ, привлекла специалистов в области спортивного права лучших юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества нашей страны Ассоциации юристов Украины.