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Официально: УАФ обжаловала решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне
Речь идет о решении УЕФА по матчу Швейцария - Украина
Украинская ассоциация футбола подала в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА по отмененого матча
На прошлой неделе УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть этого решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.
"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела", - отметил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
С целью максимальной защиты интересов сборной Украины в Спортивном арбитражном суде Лозанны, для подготовки заявления об апелляции Украинская ассоциация футбола, кроме юристов УАФ, привлекла специалистов в области спортивного права лучших юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества нашей страны Ассоциации юристов Украины.
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