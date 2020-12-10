Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итоговый рейтинг национальных сборных от ФИФА: Украина - между Австрией и Перу
Без изменений
ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных, в котором
По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила позицию и имеет 1521 балл.
Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16.
Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14 (0), Австрия - 23 (0), Северная Македония - 65 (0).
Соперники в отборочном турнире ЧМ-2022 занимают следующие позиции: Франция - 2 (0), Финляндия - 54 (0), Босния и Герцеговина - 55 (0), Казахстан - 122 (0).
Рейтинг ФИФА на 10 декабря 2020
1. Бельгия - 1780
2. Франция - 1755
3. Бразилия - 1743
4. Англия - 1670
5. Португалия - 1662
6. Испания - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Италия - 1625
23. Австрия - 1531
24. УКРАИНА - 1521
25. Перу - 1512
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