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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Итоговый рейтинг национальных сборных от ФИФА: Украина - между Австрией и Перу

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Без изменений

Итоговый рейтинг национальных сборных от ФИФА: Украина - между Австрией и Перу
Новина українською

ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных, в котором Украина занимает 24 место.

По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила позицию и имеет 1521 балл.

Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14 (0), Австрия - 23 (0), Северная Македония - 65 (0).

Соперники в отборочном турнире ЧМ-2022 занимают следующие позиции: Франция - 2 (0), Финляндия - 54 (0), Босния и Герцеговина - 55 (0), Казахстан - 122 (0).

Рейтинг ФИФА на 10 декабря 2020

1. Бельгия - 1780
2. Франция - 1755
3. Бразилия - 1743
4. Англия - 1670
5. Португалия - 1662
6. Испания - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Италия - 1625
23. Австрия - 1531
24. УКРАИНА - 1521
25. Перу - 1512

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В статье: Украина ФИФА FIFA
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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ihor7 (Тернопіль)
10.12.2020 в 13:22
Навіть вище, ніж реальний рівень нашої збірної.
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Kolibri (Киевоград)
10.12.2020 в 12:52
Очень даже норм!
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