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Ярмоленко: Если бы Шевченко играл сегодня, за него бы давали от 100 до 150 миллионов евро
Андрей Ярмоленко высказался о тренере национальной сборной
Полузащитник "Вест Хэма" и
- Андрей, Вы - второй в списке украинцев после нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко, за которого заплатили самые высокие отступные. Трансферы Шевченко стоили в общей сложности 68 миллионов евро, ваши - 45 миллионов. Для Вас играет какую-то роль тот факт, что по данному показателю Вы второй игрок из Украины за всю историю?
- Если честно я никогда об этом не задумывался. Для меня это не играет роли на каком я месте: втором или третьем. Самое главное для меня -это выходить на поле и показывать свою лучшую игру, чтобы меня оценивали фанаты и руководство как футболиста, а не по этим ценам.
К тому же, как я считаю, тяжело делать такие сравнения. Сейчас уже другое время. Если бы Шевченко играл сегодня, за него бы скорее всего клубы получили от 100 до 150 миллионов евро.
Когда я еще был мальчишкой, он был моим кумиром. Я, во многом, хотел быть как он и стремился к этому. Мне в моей карьере очень повезло, что мне довелось с ним играть и в киевском "Динамо" и в национальной команде. А сейчас он мой тренер в сборной.
Про него я могу рассказать только хорошее. Все прекрасно знают, что как игрок он был звездой мирового масштаба, в каких топ-клубах он не играл. Его статистика говорит за себя. Но также по прогрессу и результатам сборной видно, как мы развиваемся в последние годы при Шевченко. Он еще достаточно молодой тренер, но добивается уже отличных результатов. Я с большим удовольствием работаю с ним.
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