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У Ярмоленко с Тимощуком есть договоренность по поводу количества матчей за сборную Украины
Андрей сообщил, в каком случае покинет команду сине-желтых
Вингера правого фланга
Я очень хорошо знаю, во сколько усилий Анатолию обошлась такое количество матчей. Он очень много для этого работал. Когда он еще играл, то часто шутил и говорил, что есть только один игрок, который в состоянии его догнать - это Ярмоленко. Я ему тогда отвечал, что как только 143 матча проведу, я закончу в сборной.
Он отличный игрок и заслуженно находится на первом месте, я бы не хотел догонять или даже обгонять его. Я не ставлю перед собой таких целей. Мне не важно, будет ли у меня больше матчей за сборную, чем у Тимощука.
Статистика меня не так сильно интересует. Я просто хочу приносить своей команде максимальную пользу и играть до тех пор, пока я нужен команде. Как только я пойму, что на моей позиции есть игроки лучше меня, то наступит время завершать свои выступления за сборную.
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