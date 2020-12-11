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У Ярмоленко с Тимощуком есть договоренность по поводу количества матчей за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрей сообщил, в каком случае покинет команду сине-желтых

У Ярмоленко с Тимощуком есть договоренность по поводу количества матчей за сборную Украины
Новина українською

Вингера правого фланга национальной сборной Украины и игрока "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко спросили о бывшем игроке "сине-желтых" Анатолии Тимощуке, который является рекордсменом по количеству матчей - он провел 144 поединка, а Ярмоленко пока 92. Андрея спросили, хочет ли он побить рекорд Тимощука.

Я очень хорошо знаю, во сколько усилий Анатолию обошлась такое количество матчей. Он очень много для этого работал. Когда он еще играл, то часто шутил и говорил, что есть только один игрок, который в состоянии его догнать - это Ярмоленко. Я ему тогда отвечал, что как только 143 матча проведу, я закончу в сборной.

Он отличный игрок и заслуженно находится на первом месте, я бы не хотел догонять или даже обгонять его. Я не ставлю перед собой таких целей. Мне не важно, будет ли у меня больше матчей за сборную, чем у Тимощука.

Статистика меня не так сильно интересует. Я просто хочу приносить своей команде максимальную пользу и играть до тех пор, пока я нужен команде. Как только я пойму, что на моей позиции есть игроки лучше меня, то наступит время завершать свои выступления за сборную.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Анатолий Тимощук рекорды рекорд
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Комментарии (4)
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beatles (Крижопіль)
11.12.2020 в 09:41
неприятные воспоминания о любителе футболок!
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2020 в 09:30
На жаль, для багатьох з них бути зрадником - це нормально, значить годувати сім'ю, а за все інше в державі, як казав Тунець-Кормілець, хай турбуються диванні пі..си.
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
11.12.2020 в 09:02
Зачем вспоминать лизуна мокшанских сапог...Скрепного любителя раши..Который ради каца пушки не только Родину предал, но и троих детей бросил...
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+7
0
Vantala (Kharkiv)
11.12.2020 в 08:45
Это уже скоро.
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+1
0


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