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Денисов: УАФ в Лозанне будут представлять юристы, которые выиграли "дело Мораеса"
Можно ожидать, что дело будет рассмотрено во второй половине января
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, кто будет защищать интересы украинской стороны в Спортивном арбитражном суде Лозанны по отмененному матчу Лиги Наций Швейцария - Украина.
"Как и обещал президент УАФ Андрей Павелко,
Сейчас невозможно озвучить всю информацию, которая готовится ассоциацией. Не все можно говорить. Скажу только, что ассоциация четко видит возможность выиграть это дело. Команда, которая собирается воевать за отмену решения УЕФА, очень сильная и мощная. Она уже имеет опыт борьбы не только в лозаннском арбитражном суде, но и опыт сотрудничества с УАФ. Именно эти юристы выиграли "дело Мораеса". Тогда стоял вопрос о техпоражении сборной Украины. Это юристы из Испании и Швейцарии.
Подача документов пошла по ускоренной процедуре, то есть дело будет рассматриваться в сжатые сроки. Можно ожидать, что дело будет рассмотрено во второй половине января.
Мы знаем, что есть интересный прецедент в Лиге Европы - матч "Вильярреал" - "Карабах" не состоялся. Очень мало информации вокруг этой игры. Из азербайджанских СМИ известно, что в команде не оказалось 13-ти игроков. Коронавирус скосил команду, когда она приехала в Испанию. В испанских СМИ даже это толком не сообщается. Сообщается лишь, что УЕФА в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Очень любопытно, как этот кейс будет рассмотрен и какое решение будет принято", - закончил Денисов.
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