Боснийский вратарь Зари назвал слабое место сборной с Джеко и Пьяничем

Никола Василь, боснийский вратарь луганской " Зари ", прокомментировал жеребьевку отборочного этапа на ЧМ-2022.

Босния и Герцеговина попала в группу вместе с Украиной, Францией, Финляндией и Казахстаном.

Эта группа сложная для всех, в том числе для Боснии и Герцеговины, ведь здесь есть Франция, Украина и Финляндия. Очень сильные команды. Не будет легко и с Казахстаном.

В нашей сборной есть Джеко и Пьянич. Они играют много лет в нашей команде. Все строится вокруг них.

Слабая сторона? Возможно то, что мы изменили многие тренеры за последние годы, но прогнозировать результат я не хочу.