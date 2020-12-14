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Боснийский вратарь Зари назвал слабое место сборной с Джеко и Пьяничем
Частая смена тренеров
Никола Василь, боснийский вратарь луганской "
Босния и Герцеговина попала в группу вместе с Украиной, Францией, Финляндией и Казахстаном.
Эта группа сложная для всех, в том числе для Боснии и Герцеговины, ведь здесь есть Франция, Украина и Финляндия. Очень сильные команды. Не будет легко и с Казахстаном.
В нашей сборной есть Джеко и Пьянич. Они играют много лет в нашей команде. Все строится вокруг них.
Слабая сторона? Возможно то, что мы изменили многие тренеры за последние годы, но прогнозировать результат я не хочу.
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