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Боснийский вратарь Зари назвал слабое место сборной с Джеко и Пьяничем

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Частая смена тренеров

Боснийский вратарь Зари назвал слабое место сборной с Джеко и Пьяничем
Новина українською

Никола Василь, боснийский вратарь луганской "Зари", прокомментировал жеребьевку отборочного этапа на ЧМ-2022.

Босния и Герцеговина попала в группу вместе с Украиной, Францией, Финляндией и Казахстаном.

Эта группа сложная для всех, в том числе для Боснии и Герцеговины, ведь здесь есть Франция, Украина и Финляндия. Очень сильные команды. Не будет легко и с Казахстаном.

В нашей сборной есть Джеко и Пьянич. Они играют много лет в нашей команде. Все строится вокруг них.

Слабая сторона? Возможно то, что мы изменили многие тренеры за последние годы, но прогнозировать результат я не хочу.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Босния и Герцеговина Никола Василь
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Источник:
Профутбол digital

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
14.12.2020 в 10:42
"мы изменили многие тренеры" - гуглтранслейт сломался? :)
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