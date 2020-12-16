Шуховцев: Такие команды, как Северная Македония, наша сборная на Евро должна спокойно побеждать

Бывший голкипер "Зари" Игорь Шуховцев высказал свое мнение о шансах сборной Украины на Евро-2020.

"Считаю фаворитами нашей группы Нидерланды и Украину. А такие команды, как Северная Македония, следует просто спокойно побеждать.

Наша команда к каждой игре готовится целенаправленно, изучает все сильные и слабые стороны конкурента, действует на поле так, чтобы победить", — сказал Шуховцев.

Напомним, что в своей группе на Евро Украина сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.