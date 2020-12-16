Национальная сборная Украины
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Шуховцев: Такие команды, как Северная Македония, наша сборная на Евро должна спокойно побеждать
Украина и Нидерланды - фавориты нашей группы
Бывший голкипер "Зари" Игорь Шуховцев высказал свое мнение о шансах
"Считаю фаворитами нашей группы Нидерланды и Украину. А такие команды, как Северная Македония, следует просто спокойно побеждать.
Наша команда к каждой игре готовится целенаправленно, изучает все сильные и слабые стороны конкурента, действует на поле так, чтобы победить", — сказал Шуховцев.
Напомним, что в своей группе на Евро Украина сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 20:32
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