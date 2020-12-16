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Шуховцев: Такие команды, как Северная Македония, наша сборная на Евро должна спокойно побеждать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украина и Нидерланды - фавориты нашей группы

Шуховцев: Такие команды, как Северная Македония, наша сборная на Евро должна спокойно побеждать
Новина українською

Бывший голкипер "Зари" Игорь Шуховцев высказал свое мнение о шансах сборной Украины на Евро-2020.

"Считаю фаворитами нашей группы Нидерланды и Украину. А такие команды, как Северная Македония, следует просто спокойно побеждать.

Наша команда к каждой игре готовится целенаправленно, изучает все сильные и слабые стороны конкурента, действует на поле так, чтобы победить", — сказал Шуховцев.

Напомним, что в своей группе на Евро Украина сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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В статье: Игорь Шуховцев Украина
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 20:32
А чому така впевненість? У них є гравці, які грають у Топ-лігах. Та й Г.Пандєв ще дещо вміє у 37.
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