Голкипер сборной Финляндии: Украина - это более опасный соперник, чем принято считать

Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки прокомментировал результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022 , в результате которой финнам в соперники достались Франция, Украина, Босния и Герцеговина и Казахстан.

"Франция – чемпион мира. Но мы не так давно обыграли их в товарищеском матче, так что они не будут нас недооценивать.

Украина сейчас на подъеме. Это сложный соперник, более опасный, чем принято считать.

Жаль, что из четвертой корзины выпала Босния и Герцеговина. Это очень хорошая команда.

В принципе, жеребьевка могла быть как проще, так и еще тяжелее. В любом случае, нужно выходить и играть на результат в каждом матче", – цитирует Градецки сайт федерации футбола Финляндии.