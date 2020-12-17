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Национальная сборная Украины

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Голкипер сборной Финляндии: Украина - это более опасный соперник, чем принято считать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Финны будут одними из главных конкурентов подопечных Шевченко в отборочной группе

Голкипер сборной Финляндии: Украина - это более опасный соперник, чем принято считать
Новина українською

Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки прокомментировал результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022, в результате которой финнам в соперники достались Франция, Украина, Босния и Герцеговина и Казахстан.

"Франция – чемпион мира. Но мы не так давно обыграли их в товарищеском матче, так что они не будут нас недооценивать.

Украина сейчас на подъеме. Это сложный соперник, более опасный, чем принято считать.

Жаль, что из четвертой корзины выпала Босния и Герцеговина. Это очень хорошая команда.

В принципе, жеребьевка могла быть как проще, так и еще тяжелее. В любом случае, нужно выходить и играть на результат в каждом матче", – цитирует Градецки сайт федерации футбола Финляндии.

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В статье: Украина Финляндия Лукаш Градецки
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2020 в 22:35
"чем принято считать") еще один воротник, напрашивающийся на кошелку голов от СбУ
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Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 20:44
Боится -- значит уважает...
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