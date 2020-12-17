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Голкипер сборной Финляндии: Украина - это более опасный соперник, чем принято считать
Финны будут одними из главных конкурентов подопечных Шевченко в отборочной группе
Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки прокомментировал
"Франция – чемпион мира. Но мы не так давно обыграли их в товарищеском матче, так что они не будут нас недооценивать.
Украина сейчас на подъеме. Это сложный соперник, более опасный, чем принято считать.
Жаль, что из четвертой корзины выпала Босния и Герцеговина. Это очень хорошая команда.
В принципе, жеребьевка могла быть как проще, так и еще тяжелее. В любом случае, нужно выходить и играть на результат в каждом матче", – цитирует Градецки сайт федерации футбола Финляндии.
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