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Стало известно, как голосовали Шевченко и Пятов за звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Национальная сборная Украины
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Первое место у обоих одинаковое, а вот дальше мнения разошлись

Стало известно, как голосовали Шевченко и Пятов за звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Новина українською

В четверг 17 декабря состоялась церемония вручения премий The Best от ФИФА по итогам 2020-го года.

Награду лучшего игрока года получил форвард "Баварии" Роберт Левандовский. Он стал лучшим бомбардиром мюнхенцев во всех турнирах и завоевал за год пять трофеев.

Отметим, что в голосовании принимали участие капитаны, главные тренеры, а также по одному представителю медиа каждой из стран-представителей ФиФА.

Так, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в голосовании на первое место поставил Роберта Левандовского, на второе - Тиаго Алькантару, а на третье - Вирджила ван Дейка.

А вот мнения украинского представителя медиа Валерия Новобранца и капитана сборной Андрея Пятова оказались схожими. Оба поставили на первое место Роберта Левандовского, на второе – Кевина де Брюйне, а на третье - Вирджила ван Дейка.

Ну и отметим, что все эксперты ранее называли Левандовского лучшим игроком года и главным претендентом на Золотой мяч, но France Football решил отменить вручение награды. Также ранее, поляк стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.

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В статье: Андрей Шевченко Роберт Левандовский Андрей Пятов Украина Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Манчестер Сити Тьяго Алькантара Кевин Де Брюйне Вирджил ван Дейк
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Источник:
AS

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