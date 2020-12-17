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Стало известно, как голосовали Шевченко и Пятов за звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Первое место у обоих одинаковое, а вот дальше мнения разошлись
В четверг 17 декабря состоялась церемония вручения премий The Best от ФИФА по итогам 2020-го года.
Награду лучшего игрока года
Отметим, что в голосовании принимали участие капитаны, главные тренеры, а также по одному представителю медиа каждой из стран-представителей ФиФА.
Так, главный тренер
А вот мнения украинского представителя медиа Валерия Новобранца и капитана сборной Андрея Пятова оказались схожими. Оба поставили на первое место Роберта Левандовского, на второе – Кевина де Брюйне, а на третье - Вирджила ван Дейка.
Ну и отметим, что все эксперты ранее называли Левандовского лучшим игроком года и главным претендентом на Золотой мяч, но France Football решил отменить вручение награды. Также ранее, поляк стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.
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