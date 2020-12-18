Официально: Львов примет два матча национальной сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Я, теоретически, тоже ангажирован (Киев), но имею в виду большую (чем вообще ничего) вовлеченность Харькова, Одессы, Запорожья. Ещё существуют Полтава (только там ввести мораторий на дудки, как и в ЗП) и Сумы, к примеру. Реально достали с играми в двух городах. Там один географ - на "П" начинается, на "велко" заканчивается - расширять как раз таки географию порывался..