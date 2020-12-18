Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Львов примет два матча национальной сборной Украины в отборе на ЧМ-2022
С казахами и финнами
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашних матчей национальной сборной
Исполком УАФ рассмотрел предложение ООО "УАФ Маркетинг" и тренерского штаба национальной сборной и определил стадион "Арена Львов" местом проведения поединков квалификационного турнира чемпионата мира-2022 Украина - Финляндия (28 марта 2021 года) и Украины - Казахстан (31 марта 2021 года).
Кроме того, Исполком УАФ на последнем заседании утвердил Единственный календарь спортивно-массовых мероприятий УАФ на 2021, Процедурный регламент по аттестации футбольных клубов в новой редакции и Регламент по аттестации футбольных клубов ПФЛ в новой редакции.
Популярное сейчас
- Проблемы Шахтера и огонь в борьбе за еврокубки. Какие прогнозы UA-Футбол на УПЛ сбываются
- Минай нашел усиление в команде Первой лиги из Сумской области
- Игрок года по версии ФИФА, решение КДК по матчу Ингулец - Шахтер. Главные новости за 17 декабря
- В Испании беспокоятся за положение Лунина в Реале: почему до сих пор не дебютировал?
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО