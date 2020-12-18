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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально: Львов примет два матча национальной сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

С казахами и финнами

Официально: Львов примет два матча национальной сборной Украины в отборе на ЧМ-2022
Новина українською

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашних матчей национальной сборной Украины с командами Финляндии и Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2022.

Исполком УАФ рассмотрел предложение ООО "УАФ Маркетинг" и тренерского штаба национальной сборной и определил стадион "Арена Львов" местом проведения поединков квалификационного турнира чемпионата мира-2022 Украина - Финляндия (28 марта 2021 года) и Украины - Казахстан (31 марта 2021 года).

Кроме того, Исполком УАФ на последнем заседании утвердил Единственный календарь спортивно-массовых мероприятий УАФ на 2021, Процедурный регламент по аттестации футбольных клубов в новой редакции и Регламент по аттестации футбольных клубов ПФЛ в новой редакции.

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В статье: Украина Арена Львов Казахстан Стадион Финляндия УАФ отбор к ЧМ-2022
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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trust in LFC1892 (Киев)
18.12.2020 в 11:45
А давайте, другим городам и стадионам Украины тоже что-нибудь интересное перепадёт? Спасибо. P.S. К предыдущему комментарию.
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can (Торонто, Львов)
18.12.2020 в 11:56
Понимаю, что говорю, как лицо заангажированное. Но Львов-Арена - это Мекка сборной Украины. Еще раз повторюсь - с Францией нужно играть в Киеве, а остальные ключевые матчи - во Львове.
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trust in LFC1892 (Киев)
18.12.2020 в 12:36
Я, теоретически, тоже ангажирован (Киев), но имею в виду большую (чем вообще ничего) вовлеченность Харькова, Одессы, Запорожья. Ещё существуют Полтава (только там ввести мораторий на дудки, как и в ЗП) и Сумы, к примеру. Реально достали с играми в двух городах. Там один географ - на "П" начинается, на "велко" заканчивается - расширять как раз таки географию порывался..
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AndrewGreen (Lviv)
18.12.2020 в 11:22
А чекали Францію або Боснію
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can (Торонто, Львов)
18.12.2020 в 11:48
Францiю все ж на Олiмпiйському, а от Боснiю краще було би вiддати Львову. З казахами - будь-яке мiсто.
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