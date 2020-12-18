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Шевченко: В сборной на позиции голкипера сегодня есть конкуренция, и это очень хорошо
Главный тренер сборной Украины рассказал о вратарском вопросе в национальной команде
Главный тренер
"В принципе, это и головная боль, но в то же время и нет. Как я уже говорил ранее, кто себя хорошо проявил в играх за свои клубы в чемпионате Украины и Лиге чемпионов. В частности, очень хорошо себя проявили вратари "Динамо" и "Шахтера", особенно Трубин, который блестяще сыграл. Есть сегодня конкуренция и это очень хорошо. Я думаю, что наши ветераны также не сдадут позиции.
Очень хорошо для сборной, что наши две украинские команды будут представлены в еврокубках весной и подготовка будет лучше у наших игроков. Для нас это очень положительный момент. Вообще я считаю, что на фоне очень сложных групп, которые были у "Шахтера" и "Динамо", но наши команды проявили себя очень хорошо и они достойно выглядели. "Шахтер" даже имел шанс пройти квалификацию Лиги чемпионов. "Динамо" тоже в последней игре пробилось в Лигу Европы. Я думаю, это всё позитивные моменты в украинском футболе", - сказал Шевченко.
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