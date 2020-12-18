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Шевченко: Несмотря на то, что начинаем с Францией, календарь отбора ЧМ для нас благоприятный

Национальная сборная Украины
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Главный тренер сборной Украины высказал мнение о нашей отборочной группе ЧМ-2022

Шевченко: Несмотря на то, что начинаем с Францией, календарь отбора ЧМ для нас благоприятный
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022, в результате которой соперниками нашей команды будут сборные Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

"Сама система отбора на чемпионат мира сложнее, чем на Евро. Меньше команд, которые попадают туда. Мы были во второй корзине во время жеребьевки, и понимали, что попадется очень сильная команда. Кроме того, к нам добавились две хорошие команды, которые на данный момент находятся на подъеме.

Хочу отметить Финляндию. Эта команда очень сильно прибавила за последние несколько лет. Босния и Герцеговина - ровная команда с хорошими исполнителями. Из четвертой корзины это была самая сильная команда. Я вообще не понимаю, как они там оказались. Казахстан - тоже не подарок.

Сегодня у сборной появился определенный стиль. Он просматривается в течении всех матчей. Мы можем варьировать составом и тактикой. С сильными соперниками мы можем поменять расстановку и структуру, но мы не отказываемся от своего стиля.

Первый матч против Франции? Считаю, что календарь для нас благоприятный, несмотря на то, что мы начинаем матчем с французами. Следующие два матча мы сыграем во Львове. Это очень удобный для нас стадион", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
ТК Футбол

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