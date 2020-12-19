Шевченко: В истории были намного лучше футболисты, чем я

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал лучших, по его мнению, футболистов всех времен и народов.

"Яшин – это легенда, но я никогда не видел его, как он играл, мне тяжело судить. Но я думаю, что за него голосовали очень много журналистов на протяжении многих лет, и я думаю, это будет правильный выбор.

В защите однозначно Мальдини, справа Кафу. Я играл с этими великолепными футболистами, Паоло и Кафу – это история мирового футбола.

Лучший нападающий мне в пару? Я считаю, что у меня была великолепная карьера, я доволен и осуществил все свои мечты. Я думаю, что в истории были намного лучше футболисты. Правильно было бы остановить выбор на Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Марадона, Пеле – это всё игроки, которые однозначно сделали в футболе больше, чем кто-либо другой", - сказал Шевченко.