  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: В истории были намного лучше футболисты, чем я
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: В истории были намного лучше футболисты, чем я

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Николаевич составил свою команду лучших

Шевченко: В истории были намного лучше футболисты, чем я
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал лучших, по его мнению, футболистов всех времен и народов.

"Яшин – это легенда, но я никогда не видел его, как он играл, мне тяжело судить. Но я думаю, что за него голосовали очень много журналистов на протяжении многих лет, и я думаю, это будет правильный выбор.

В защите однозначно Мальдини, справа Кафу. Я играл с этими великолепными футболистами, Паоло и Кафу – это история мирового футбола.

Лучший нападающий мне в пару? Я считаю, что у меня была великолепная карьера, я доволен и осуществил все свои мечты. Я думаю, что в истории были намного лучше футболисты. Правильно было бы остановить выбор на Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Марадона, Пеле – это всё игроки, которые однозначно сделали в футболе больше, чем кто-либо другой", - сказал Шевченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Лионель Месси Украина Криштиану Роналду Пеле Диего Марадона Роналдо Лев Яшин Кафу Паоло Мальдини
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Фанат Українського Футболу (Київ)
19.12.2020 в 01:44
За всієї поваги до думки Шевченка, але все ж таки він найкращий серед українских футболістів за історію. Поки що звісно
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...