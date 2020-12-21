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Назаренко: В компании лучших сборных Европы сборная не была мальчиками для битья
А в Лиге наций наша команда выступила достойно
Экс-хавбек сборной Украины Сергей Назаренко подвел итог выступлениям
- Я бы не стал выделять какой-то из поединков. Факт в том, что на протяжении года, а он, как известно, получился скомканным из-за COVID-19, сборная Украины старалась выдать свой максимум.
Да, что-то не получилось в гостевой игре с Испанией. Я уже не говорю о товарищеском матче с Францией, в котором пришлось действовать, мягко говоря, экспериментальным составом. Однако, это все опыт, а в Лиге наций наша команда выступила достойно, несмотря на несыгранный поединок со швейцарцами.
Сине-желтые находились в компании лучших сборных Европы и не были мальчиками для битья, – сказал Назаренко.
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