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Назаренко: В компании лучших сборных Европы сборная не была мальчиками для битья

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А в Лиге наций наша команда выступила достойно

Назаренко: В компании лучших сборных Европы сборная не была мальчиками для битья
Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины Сергей Назаренко подвел итог выступлениям национальной команды в 2020-м.

- Я бы не стал выделять какой-то из поединков. Факт в том, что на протяжении года, а он, как известно, получился скомканным из-за COVID-19, сборная Украины старалась выдать свой максимум.

Да, что-то не получилось в гостевой игре с Испанией. Я уже не говорю о товарищеском матче с Францией, в котором пришлось действовать, мягко говоря, экспериментальным составом. Однако, это все опыт, а в Лиге наций наша команда выступила достойно, несмотря на несыгранный поединок со швейцарцами.

Сине-желтые находились в компании лучших сборных Европы и не были мальчиками для битья, – сказал Назаренко.

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В статье: Сергей Назаренко Национальная сборная Украины
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Источник:
Zbirna

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Комментарии (3)
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can (Торонто, Львов)
21.12.2020 в 10:50
Игра Назаренко всегда вызывала уважение, а теперь и его суждения.
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orlando74 (baracuda)
21.12.2020 в 10:26
А ким тоді вона була?
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can (Торонто, Львов)
21.12.2020 в 10:48
??? Недалекие не поймут. Умные оценят, особенно опыт. Как-то так
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