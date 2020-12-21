Назаренко: В компании лучших сборных Европы сборная не была мальчиками для битья

Экс-хавбек сборной Украины Сергей Назаренко подвел итог выступлениям национальной команды в 2020-м.

- Я бы не стал выделять какой-то из поединков. Факт в том, что на протяжении года, а он, как известно, получился скомканным из-за COVID-19, сборная Украины старалась выдать свой максимум.

Да, что-то не получилось в гостевой игре с Испанией. Я уже не говорю о товарищеском матче с Францией, в котором пришлось действовать, мягко говоря, экспериментальным составом. Однако, это все опыт, а в Лиге наций наша команда выступила достойно, несмотря на несыгранный поединок со швейцарцами.

Сине-желтые находились в компании лучших сборных Европы и не были мальчиками для битья, – сказал Назаренко.