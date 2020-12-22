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Сидорчук: В отборе к ЧМ-2022 Украине досталась самая сильная группа

Национальная сборная Украины
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Сергей верит, что наша команда сможет побороться с Францией

Сидорчук: В отборе к ЧМ-2022 Украине досталась самая сильная группа
Новина українською

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук считает, что команда попала в самую сильную группу отбора чемпионата мира-2022, где придется сыграть с Францией, Боснией, Финляндией и Казахстаном.

С Францией играть в отборе к ЧМ-2022. Объективно, на первое место рассчитывать неразумно?

Почему? Все может быть. Сборная же у нас хорошая! Ну смогли же Португалию опередить. Я верю, что это возможно.

— Не кажется ли вам вообще, что Украине попалась самая сильная группа?

— Не просто кажется, а уверен. Не самые приятные соперники. Босния — очень хорошая команда, имеет опыт выступлений на чемпионате мира. Финляндия тоже не подарок. Французов завернули 2:0 на их поле. И мы, кстати, с ними в отборе к ЧМ-2018 рубились. Оба матча вышли трудными, крови они попили прилично.

— Казахстан тоже не подарок, если вспомнить "Астану"?

— Географически они далеко находятся. Долго добираться, плюс разница во времени, непонятные погодные условия и искусственное поле. Много нюансов. То же искусственное поле дает определенное преимущество. Мы играли с "Янг Бойз" и "Астаной" и прочувствовали это. Когда играли с "Янг Бойз" летом, вообще вспоминать не хочется! Лето, искусственный газон, жара, испарение. Они привыкшие, для них это преимущество. Это сравнимо с тем, когда Боливия принимает соперников в Ла-Пасе на высоте. Тоже своего рода привилегия. Так не должно быть, тем более в таких турнирах, как Лига чемпионов или отборочный турнир ЧМ", - сказал Сидорчук в интервью журналу Футбол.

Отбор стартует в марте 2021 года матчем против Франции.

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В статье: Национальная сборная Украины Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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