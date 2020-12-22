Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эсеола: Не могу сказать, что Мораес украинец, он ни одного слова по-украински не знает
Форвард Кайрата порассуждал о нынешней сборной Украины
Украинский форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола высказался относительно своих перспектив в
"В этом году я не заслужил, чтобы быть в сборной Украины, но в прошлом, я считаю, что заслужил хотя бы на вызов.
Как мне все время говорят, что чемпионат Казахстана – несмотрибельный. И по нему нельзя делать какие-то выводы. Отталкиваясь от слов главного тренера, то он сказал, что футболист должен играть в топ-3, или в европейском чемпионате. Но я же не могу критиковать тренеров, у них свое видение, может, не подхожу под схему.
Кто самый сильный украинский нападающий? Думаю, Яремчук. Именно как девятка. Не могу сказать, что Мораес украинец, он ни одного слова по-украински не знает", – сказал Эсеола.
Популярное сейчас
- 16-летним вратарем команды УПЛ интересуется Ливерпуль
- Александрия попрощается с 5 игроками
- Президент Десны: Премиальные у нас выше, чем у Шахтера и Динамо
- Андрей Шевченко высказался относительно шансов УАФ в CAS
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО