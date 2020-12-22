Эсеола: Не могу сказать, что Мораес украинец, он ни одного слова по-украински не знает

Украинский форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола высказался относительно своих перспектив в национальной сборной Украины .

"В этом году я не заслужил, чтобы быть в сборной Украины, но в прошлом, я считаю, что заслужил хотя бы на вызов.

Как мне все время говорят, что чемпионат Казахстана – несмотрибельный. И по нему нельзя делать какие-то выводы. Отталкиваясь от слов главного тренера, то он сказал, что футболист должен играть в топ-3, или в европейском чемпионате. Но я же не могу критиковать тренеров, у них свое видение, может, не подхожу под схему.

Кто самый сильный украинский нападающий? Думаю, Яремчук. Именно как девятка. Не могу сказать, что Мораес украинец, он ни одного слова по-украински не знает", – сказал Эсеола.