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Национальная сборная Украины

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Эсеола: Не могу сказать, что Мораес украинец, он ни одного слова по-украински не знает

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард Кайрата порассуждал о нынешней сборной Украины

Эсеола: Не могу сказать, что Мораес украинец, он ни одного слова по-украински не знает
Новина українською

Украинский форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола высказался относительно своих перспектив в национальной сборной Украины.

"В этом году я не заслужил, чтобы быть в сборной Украины, но в прошлом, я считаю, что заслужил хотя бы на вызов.

Как мне все время говорят, что чемпионат Казахстана – несмотрибельный. И по нему нельзя делать какие-то выводы. Отталкиваясь от слов главного тренера, то он сказал, что футболист должен играть в топ-3, или в европейском чемпионате. Но я же не могу критиковать тренеров, у них свое видение, может, не подхожу под схему.

Кто самый сильный украинский нападающий? Думаю, Яремчук. Именно как девятка. Не могу сказать, что Мораес украинец, он ни одного слова по-украински не знает", – сказал Эсеола.

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В статье: Украина Кайрат (Алма-Аты) Адеринсола Эсеола
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (5)
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FC Energy (Новая Каховка)
22.12.2020 в 22:09
Обиженное дерево) Хотел бы в сборную - поехал хотя бы в Венгрию, но нигде не нужен
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0
0
2.dc (Николаев)
22.12.2020 в 22:05
Эх ты, ябеда ... )))
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
22.12.2020 в 21:57
Брехня. Мораес знает слово "залучылы". (До збирнои)
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
22.12.2020 в 21:57
Вроде, новость про Эсеолу, а на фото с родным для меня паспортом и фальшивой улыбой на фэйсе это чмо иудское)
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
22.12.2020 в 21:55
:)
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+1
-1


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