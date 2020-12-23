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Полузащитник сборной не верит, что Украина добьется переигровки матча со Швейцарией

Национальная сборная Украины
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Матч будет на совести Швейцарии

Полузащитник сборной не верит, что Украина добьется переигровки матча со Швейцарией
Новина українською

Капитан "Динамо" и опорный полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук в интервью журналу Футбол прокомментировал скандал вокруг отмены матча 6 тура Лиги наций со Швейцарией, техническое поражение сине-желтым от УЕФА и апелляцию на это решение от УАФ.

- Я не сторонник всех этих теорий заговоров. Мне просто кажется, что так не должно быть. Но понимаю, что больше и прецедентов таких, скорее всего, не будет. Потому что вирус будет отступать.

Понятно, что на таких делах можно играть какую-то свою игру и получать дивиденды. Если это так, подобные поступки Швейцарию не красят. Это останется на их совести.

- Не верите в переигровку?

- Нет. Маловероятно.

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В статье: Украина Швейцария Сергей Сидорчук Лига Наций
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