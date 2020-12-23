Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник сборной не верит, что Украина добьется переигровки матча со Швейцарией
Матч будет на совести Швейцарии
Капитан "Динамо" и опорный полузащитник сборной
- Я не сторонник всех этих теорий заговоров. Мне просто кажется, что так не должно быть. Но понимаю, что больше и прецедентов таких, скорее всего, не будет. Потому что вирус будет отступать.
Понятно, что на таких делах можно играть какую-то свою игру и получать дивиденды. Если это так, подобные поступки Швейцарию не красят. Это останется на их совести.
- Не верите в переигровку?
- Нет. Маловероятно.
Популярное сейчас
- Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"
- Стали известны варианты, куда может перейти Гомес из Аталанты
- Рибери и компания дают жару. Ювентус - Фиорентина 0:3. Видео голов и обзор матча
- Назаренко: В компании лучших сборных Европы сборная не была мальчиками для битья
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО