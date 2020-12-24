Национальная сборная Украины
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Сборная Украины в рейтинге ФИФА повторила свой лучший результат за последние семь лет
Команда Шевченко завершила год на 24-й позиции в рейтинге
Интересно, что это самое высокое место нашей сборной в рейтинге за последние семь лет.
Лучшим результатом в истории остается 13-е место по итогам 2006 года. При этом, девятый год подряд команда входит в топ-50 лучших в мире.
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Источник:УАФ
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