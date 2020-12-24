Сборная Украины в рейтинге ФИФА повторила свой лучший результат за последние семь лет

Сборная Украины завершила 2020 год на 24-й позиции в рейтинге ФИФА, что является пятым результатом за всю историю нашей национальной команды.

Интересно, что это самое высокое место нашей сборной в рейтинге за последние семь лет.

Лучшим результатом в истории остается 13-е место по итогам 2006 года. При этом, девятый год подряд команда входит в топ-50 лучших в мире.