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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины в рейтинге ФИФА повторила свой лучший результат за последние семь лет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда Шевченко завершила год на 24-й позиции в рейтинге

Сборная Украины в рейтинге ФИФА повторила свой лучший результат за последние семь лет
Новина українською

Сборная Украины завершила 2020 год на 24-й позиции в рейтинге ФИФА, что является пятым результатом за всю историю нашей национальной команды.

Интересно, что это самое высокое место нашей сборной в рейтинге за последние семь лет.

Лучшим результатом в истории остается 13-е место по итогам 2006 года. При этом, девятый год подряд команда входит в топ-50 лучших в мире.

Сборная Украины в рейтинге ФИФА повторила свой лучший результат за последние семь лет - изображение 1
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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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