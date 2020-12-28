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Олег Блохин оценил шансы команды Шевченко в отборе на ЧМ-2022
Вспомнил свой непростой опыт с казахами
Бывший наставник национальной сборной
Блохин убежден, что в этой группе можно бороться.
А ставить задачу надо о выходе с первого места. И не обязательно, чтобы речь шла о втором. Почему? Потому занять второе место в итоге - это хорошо, но цель должна быть выше. Потому что с той же Францией можно играть и добиваться результата, с Боснией и Герцеговиной, Финляндией, Казахстаном.
Помню, правда, как нам трудно было проводить сразу два матча из-за дальнего перелета: сыграли с Данией, а тогда сразу через день - в Казахстане.
Экс-коуч "сине-желтых" вспомнил недавнее поражение команды Шевченко от Франции в осеннем товарищеском матче - 1:7.
Были объективные причины, много наших лидеров не играли. Босния и Герцеговина - крепкий орешек, но с ними можно играть. Вывеска не играет роли - надо выходить на поле и побеждать.
На Евро-2020 Украина, рассуждает Блохин, должна бороться за победу.
Кто-то когда-то думал, что сборная Греции или сборная Дании выиграют Евро? Никто не думал, что мы попадем на чемпионат мира, а после того войдем в восьмерку сильнейших в мире! Поэтому если бороться, то только за победу.
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