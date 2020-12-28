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Олег Блохин оценил шансы команды Шевченко в отборе на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
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Вспомнил свой непростой опыт с казахами

Олег Блохин оценил шансы команды Шевченко в отборе на ЧМ-2022
Новина українською

Бывший наставник национальной сборной Украины Олег Блохин высказался о группе, в которую попали сине-желтые в квалификации на чемпионат мира 2022 года - с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной, а также Казахстаном.

Блохин убежден, что в этой группе можно бороться.

А ставить задачу надо о выходе с первого места. И не обязательно, чтобы речь шла о втором. Почему? Потому занять второе место в итоге - это хорошо, но цель должна быть выше. Потому что с той же Францией можно играть и добиваться результата, с Боснией и Герцеговиной, Финляндией, Казахстаном.

Помню, правда, как нам трудно было проводить сразу два матча из-за дальнего перелета: сыграли с Данией, а тогда сразу через день - в Казахстане.

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Экс-коуч "сине-желтых" вспомнил недавнее поражение команды Шевченко от Франции в осеннем товарищеском матче - 1:7.

Были объективные причины, много наших лидеров не играли. Босния и Герцеговина - крепкий орешек, но с ними можно играть. Вывеска не играет роли - надо выходить на поле и побеждать.

На Евро-2020 Украина, рассуждает Блохин, должна бороться за победу.

Кто-то когда-то думал, что сборная Греции или сборная Дании выиграют Евро? Никто не думал, что мы попадем на чемпионат мира, а после того войдем в восьмерку сильнейших в мире! Поэтому если бороться, то только за победу.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Олег Блохин ЧМ-2022 отбор к ЧМ-2022
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Источник:
Профутбол digital

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