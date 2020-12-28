Насколько внимательно вы следили за сборной Украины в 2020 году - тест от UA-Футбол

В 2020 году сборная Украины дебютировала в сильнейшем дивизионе А Лиги наций. Удалось ли закрепиться в элите, мы узнаем после того, как Спортивный суд рассмотрит иск Украины на решение УЕФА о присуждении технического поражения в игре со Швейцарией.

Пока же мы предлагаем вам проверит, насколько внимательно вы следили за национальной сборной Украины в 2020 году, пройдя наш тест.