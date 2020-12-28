Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Насколько внимательно вы следили за сборной Украины в 2020 году - тест от UA-Футбол
На 10 вопросов у вас есть 3 минуты
В 2020 году сборная Украины дебютировала в сильнейшем дивизионе А Лиги наций. Удалось ли закрепиться в элите, мы узнаем после того, как Спортивный суд рассмотрит иск Украины на решение УЕФА о присуждении технического поражения в игре со Швейцарией.
Пока же мы предлагаем вам проверит, насколько внимательно вы следили за национальной сборной Украины в 2020 году, пройдя наш тест.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гол Шведа, осечки Клоппа и Моуриньо, интерес к Трубину. Главные новости за 27 декабря
- Как Швед забил дебютный мяч за Мехелен. ВИДЕО
- Интер заинтересовался Трубином
- Сборная Украины в рейтинге ФИФА повторила свой лучший результат за последние семь лет
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...