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Национальная сборная Украины

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Насколько внимательно вы следили за сборной Украины в 2020 году - тест от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
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Насколько внимательно вы следили за сборной Украины в 2020 году - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В 2020 году сборная Украины дебютировала в сильнейшем дивизионе А Лиги наций. Удалось ли закрепиться в элите, мы узнаем после того, как Спортивный суд рассмотрит иск Украины на решение УЕФА о присуждении технического поражения в игре со Швейцарией.

Пока же мы предлагаем вам проверит, насколько внимательно вы следили за национальной сборной Украины в 2020 году, пройдя наш тест.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Национальная сборная Украины квиз от UA-Футбол
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