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Калиниченко: Ракицкого в сборную я бы не вызвал. Потому что сейчас общественность решает

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Мнение из-за поребрика

Калиниченко: Ракицкого в сборную я бы не вызвал. Потому что сейчас общественность решает
Новина українською

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал ситуацию с защитником Ярославом Ракицким, которого после перехода из "Шахтера" в "Зенит" перестали вызывать в национальную команду Украины.

"Странно ли, что Ракицкого не вызвали в сборную Украины? Нет, не странно. Он сделал выбор. Знал, на что идёт, как и другие ребята. Человек имеет выбор: сделать так, как будет лучше ему, либо так, чтобы другие не сказали про него плохо. Всем не угодишь.

Вызвал бы Ракицкого, если бы был тренером? Конечно, нет. Ну мне и не дали бы. Вызвал бы, если б не давили? А общественность вокруг? На сегодняшний день она решает", — сказал Калиниченко.

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В статье: Ярослав Ракицкий Максим Калиниченко Украина Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
Футбольный Хейт

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Комментарии (1)
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Металлист Харьков
29.12.2020 в 22:23
Какая общественность ??? Кучка дегенератов - горе - патриотов ??? Которые перевернули всю Украину своим ср - нным майданом ???
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