Калиниченко: Ракицкого в сборную я бы не вызвал. Потому что сейчас общественность решает

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал ситуацию с защитником Ярославом Ракицким, которого после перехода из "Шахтера" в "Зенит" перестали вызывать в национальную команду Украины.

"Странно ли, что Ракицкого не вызвали в сборную Украины? Нет, не странно. Он сделал выбор. Знал, на что идёт, как и другие ребята. Человек имеет выбор: сделать так, как будет лучше ему, либо так, чтобы другие не сказали про него плохо. Всем не угодишь.

Вызвал бы Ракицкого, если бы был тренером? Конечно, нет. Ну мне и не дали бы. Вызвал бы, если б не давили? А общественность вокруг? На сегодняшний день она решает", — сказал Калиниченко.