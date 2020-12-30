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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболисты сборной Украины записали новогоднее поздравление

Национальная сборная Украины
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Первая команда страны поздравила болельщиков с Новым годом

Футболисты сборной Украины записали новогоднее поздравление
Новина українською

В съемках приняли участие Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера.

"Друзья, вот и проходит 2020 год. Пусть 2021-й принесет больше праздничных дней, положительных эмоций и отрицательных тестов, полных стадионов и безумной поддержки.

Здоровья все нам и вам, больше улыбок, поводов для радости, поводов для гордости и меньше проблем. Успехов сборной в 2021 году, особенно на Евро-2020", - говорится в поздравлении.

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В статье: Национальная сборная Украины
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