Футболисты сборной Украины записали новогоднее поздравление

В съемках приняли участие Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера.

"Друзья, вот и проходит 2020 год. Пусть 2021-й принесет больше праздничных дней, положительных эмоций и отрицательных тестов, полных стадионов и безумной поддержки.

Здоровья все нам и вам, больше улыбок, поводов для радости, поводов для гордости и меньше проблем. Успехов сборной в 2021 году, особенно на Евро-2020", - говорится в поздравлении.