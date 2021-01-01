  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Евгений Левченко: Буду поражен решением суда в Лозанне по делу против Швейцарии не в пользу Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евгений Левченко: Буду поражен решением суда в Лозанне по делу против Швейцарии не в пользу Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-игрок считает, что все должно быть по спортивному принципу

Евгений Левченко: Буду поражен решением суда в Лозанне по делу против Швейцарии не в пользу Украины
Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что техническое поражение от сборной Швейцарии было несправедливым. Также он рассказал кто является сильнейшим футболистом сборной Украины по его мнению:

"Вся наша команда в 2020-м прогрессировала. Однако, лучшим, на мой взгляд, был Малиновский. Его уровень игры всегда был на высоте, даже в проигранных поединках. Потенциал полузащитника еще не исчерпан. Этот футболист растет, прежде всего, в ментальном плане.

- Каким вам видится вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне относительно несостоявшегося гостевого матча нашей команды со сборной Швейцарии в Лиге наций?

Это настолько сложная тема... Но я буду поражен, если суд примет решение не в нашу пользу, точнее, не в пользу спортивного принципа. Возможно, я не вижу полной картины, но я перелопатил интернет, и, исходя из той информации, которая там, правильным было бы сыграть этот поединок", - сказал бывший футболист.

Евгений Левченко провел девять матчей за сборную Украины в 2002-2009 гг. На клубном уровне он выступал за "Гронинген", "Камбюр", "Витесс", "Виллем II”, “Аделаиду", "Спарту" Роттердам и российский "Сатурн".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Евгений Левченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда 1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...