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Евгений Левченко: Буду поражен решением суда в Лозанне по делу против Швейцарии не в пользу Украины
Экс-игрок считает, что все должно быть по спортивному принципу
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что техническое поражение от сборной Швейцарии было несправедливым. Также он рассказал кто является сильнейшим футболистом сборной Украины по его мнению:
"Вся наша команда в 2020-м прогрессировала. Однако, лучшим, на мой взгляд, был Малиновский. Его уровень игры всегда был на высоте, даже в проигранных поединках. Потенциал полузащитника еще не исчерпан. Этот футболист растет, прежде всего, в ментальном плане.
- Каким вам видится вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне относительно несостоявшегося гостевого матча нашей команды со сборной Швейцарии в Лиге наций?
Это настолько сложная тема... Но я буду поражен, если суд примет решение не в нашу пользу, точнее, не в пользу спортивного принципа. Возможно, я не вижу полной картины, но я перелопатил интернет, и, исходя из той информации, которая там, правильным было бы сыграть этот поединок", - сказал бывший футболист.
Евгений Левченко провел девять матчей за сборную Украины в 2002-2009 гг. На клубном уровне он выступал за "Гронинген", "Камбюр", "Витесс", "Виллем II”, “Аделаиду", "Спарту" Роттердам и российский "Сатурн".
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