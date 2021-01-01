Евгений Левченко: Буду поражен решением суда в Лозанне по делу против Швейцарии не в пользу Украины

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что техническое поражение от сборной Швейцарии было несправедливым. Также он рассказал кто является сильнейшим футболистом сборной Украины по его мнению:

"Вся наша команда в 2020-м прогрессировала. Однако, лучшим, на мой взгляд, был Малиновский. Его уровень игры всегда был на высоте, даже в проигранных поединках. Потенциал полузащитника еще не исчерпан. Этот футболист растет, прежде всего, в ментальном плане.

- Каким вам видится вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне относительно несостоявшегося гостевого матча нашей команды со сборной Швейцарии в Лиге наций?

Это настолько сложная тема... Но я буду поражен, если суд примет решение не в нашу пользу, точнее, не в пользу спортивного принципа. Возможно, я не вижу полной картины, но я перелопатил интернет, и, исходя из той информации, которая там, правильным было бы сыграть этот поединок", - сказал бывший футболист.